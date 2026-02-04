Ședința de lucru a Consiliului National Bisericesc la Reședința Patriarhală

Sala Sfântului Sinod a Reședinței Patriarhale din București a găzduit astăzi, 4 februarie, ședința de lucru a Consiliului Național Bisericesc. Întrunirea a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a prezentat Raportul general anual (sinteză) al Consiliului Național Bisericesc pentru anul 2025, document ce arată activitatea Bisericii Ortodoxe Române, intitulat: „Centenarul Patriarhiei Române, noi sfinți români și sfințirea picturii Catedralei Naționale”.

După rostirea rugăciunii de început de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și îndeplinirea condițiilor statutare privind întrunirea cvorumului, Întâistătătorul Bisericii noastre a declarat deschisă ședința de lucru a Consiliului Național Bisericesc.

„Această ședință este o evaluare a activităților desfășurate în anul 2025, respectiv a activităților de la nivelul Patriarhiei Române. Regăsim aici rapoartele sectoarelor Administrației Patriarhale. Fiecare dintre aceste rapoarte generale este foarte bogat, având câte două forme: una restrânsă, sintetică, și una extinsă. Aceste forme sinteză au fost din nou rezumate în raportul pe care urmează să îl citim, care nu este foarte lung, având aproximativ 30 de pagini. […] Ne bucurăm când constatăm numărul mare de activități, dar ne cam mirăm atunci când trebuie să le concentrăm, astfel încât raportul să poată fi și publicat în Ziarul Lumina, unicul cotidian ortodox din lume”, a explicat Preafericirea Sa.

În continuare, Patriarhul României a dat citire Raportului general anual (sinteză) al Consiliului Național Bisericesc pentru anul 2025. De asemenea, au fost prezentate dările de seamă privind activitatea desfășurată în anul precedent de către Cancelaria Sfântului Sinod și de fiecare sector al Administrației Patriarhale. La finalul ședinței de lucru, raportul a fost supus dezbaterilor și aprobării.

Conform Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Consiliul Național Bisericesc este organism central executiv al Sfântului Sinod și al Adunării Naționale Bisericești. Acesta este compus din 12 membri ai Adunării Naționale Bisericești, câte un cleric și câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din țară, desemnați pe o perioadă de patru ani, pentru cel mult două mandate. Li se adaugă episcopii-vicari patriarhali, care sunt membri de drept cu vot deliberativ, precum și vicarul administrativ patriarhal, consilierii patriarhali și inspectorul general bisericesc, membrii permanenți ai Consiliului Național Bisericesc, cu vot consultativ.