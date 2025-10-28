Ședință semestrială de toamnă a Permanenței Consiliului eparhial în Arhiepiscopia Clujului

La Centrul eparhial din Cluj-Napoca a avut loc joi, 23 octombrie, ședința semestrială de lucru a Permanenței Consiliului eparhial cu protopopii celor nouă protoierii din cele două județe ale Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului: Cluj și Bistrița-Năsăud. Întâlnirea s-a desfășurat în sala de ședințe a Centrului eparhial, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

La întrunire au participat: Prea­sfințitul Părinte Samuel Bis­tri­țe­a­nul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului; ceilalți membri ai Permanenței Consiliului eparhial; cei nouă protopopi - reprezentând protoieriile Cluj I, Cluj-Napoca, Gherla, Dej, Turda, Huedin, Bistrița, Năsăud și Beclean; conducătorii instituțiilor de învă­țământ teologic (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca și Școala Primară „Sfântul Stelian” din Bis­trița); precum și inspectorii de tineret și inspectorii școlari la disciplina ­Religie din județele Cluj și Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc și a prezentat principalele puncte de pe ordinea de zi. În continuare, au urmat expunerile și luările de cuvânt ale membrilor Permanenței Consiliului eparhial și ale celor prezenți la întrunire, în frunte cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul. Au fost discutate și analizate aspecte de ordin misionar-pastoral, cultural, social-filantropic și administrativ, precum și principalele proiecte și evenimente derulate în acest an, aflate în curs de desfășurare sau planificate pentru perioada următoare. De asemenea, s-a vorbit despre importanța misiunii în rândul tinerilor și despre proiectele culturale, educaționale și filantropice desfășurate în parohii.

În cursul acestui an s-au inaugurat trei proiecte sociale: Centrul de servicii comunitare „Sfânta Ana” din Dej, Așezământul de copii „Sfânta Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis” din Parohia Cor­nești și Centrul de îngrijiri paliative pediatrice „Sfântul Hristofor” din localitatea clujeană Sânnicoară, primul centru de îngrijiri paliative pediatrice cu asistență complexă și gratuită din România.