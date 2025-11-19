Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Seminarul Teologic din Huși și‑a sărbătorit ocrotitorul

Seminarul Teologic din Huși și‑a sărbătorit ocrotitorul

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Data: 19 Noiembrie 2025

Joi, 13 noiembrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur, Seminarul Teologic din Huși și‑a cinstit ocrotitorul.

Manifestările dedicate Zilei Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși au fost prefațate prin Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, la Catedrala Episcopală din Huși.

Programul a continuat apoi la sediul instituției de învățământ și a inclus lansarea albumului monografic „Muzeul Eparhial. Memorie și estetică spirituală”, conferința „Sinceritatea cu mine însumi. Realismul în viața duhovnicească”, susținută de părintele Vladislav Nedelcu, de la Parohia „Talpalari” din municipiul Iași, precum și un scurt moment artistic susținut de micuții de la Grădinița Nr. 2, structură a seminarului din Huși, și un recital susținut de elevii seminariști, alcătuit din piese psaltice dedicate Sfântului Preot Mărturisitor Constantin Sârbu și Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur.

În deschiderea lansării albumului monografic dedicat Muzeului eparhial din Huși,părintele consilier eparhial Cosmin Gubernat a prezentat proiectul „Repere ale culturii și spiritualității vasluiene - „Muzeul Eparhial. Memorie și estetică spirituală” implementat de „Asociația Filantropia Ortodoxă” Huși, cu sprijinul Consiliului Județean Vaslui, prin programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes județean, pentru anul 2025, domeniul cultură.

În cuvântul său, Părintele Episcop Ignatie a arătat motivele pentru care această inițiativă editorială a prins contur.

A urmat apoi mesajul vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui, Mădălin Căciulă, care a reiterat sprijinul pe care instituția ce o reprezintă îl oferă proiectelor edilitare, culturale și sociale derulate de Episcopia Hușilor.

O pledoarie pentru importanța studierii trecutului și a identificării și protejării obiectelor de patrimoniu care definesc cultura noastră a fost susținută de profesorul Costin Clit, consultant științific în cadrul acestui proiect editorial.

A urmat apoi dialogul părintelui Vladislav Nedelcu cu elevii seminariști de la cele două profiluri (pastorală și filologie), sub genericul „Sinceritatea cu mine însumi. Realismul în viața duhovnicească”.

 

Citeşte mai multe despre:   Seminarul Teologic Husi  -   PS Ignatie, Episcopul Huşilor
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri