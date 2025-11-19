Seminarul Teologic din Huși și‑a sărbătorit ocrotitorul

Data: 19 Noiembrie 2025

Joi, 13 noiembrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur, Seminarul Teologic din Huși și‑a cinstit ocrotitorul.

Manifestările dedicate Zilei Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși au fost prefațate prin Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, la Catedrala Episcopală din Huși.

Programul a continuat apoi la sediul instituției de învățământ și a inclus lansarea albumului monografic „Muzeul Eparhial. Memorie și estetică spirituală”, conferința „Sinceritatea cu mine însumi. Realismul în viața duhovnicească”, susținută de părintele Vladislav Nedelcu, de la Parohia „Talpalari” din municipiul Iași, precum și un scurt moment artistic susținut de micuții de la Grădinița Nr. 2, structură a seminarului din Huși, și un recital susținut de elevii seminariști, alcătuit din piese psaltice dedicate Sfântului Preot Mărturisitor Constantin Sârbu și Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur.

În deschiderea lansării albumului monografic dedicat Muzeului eparhial din Huși,părintele consilier eparhial Cosmin Gubernat a prezentat proiectul „Repere ale culturii și spiritualității vasluiene - „Muzeul Eparhial. Memorie și estetică spirituală” implementat de „Asociația Filantropia Ortodoxă” Huși, cu sprijinul Consiliului Județean Vaslui, prin programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes județean, pentru anul 2025, domeniul cultură.

În cuvântul său, Părintele Episcop Ignatie a arătat motivele pentru care această inițiativă editorială a prins contur.

A urmat apoi mesajul vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui, Mădălin Căciulă, care a reiterat sprijinul pe care instituția ce o reprezintă îl oferă proiectelor edilitare, culturale și sociale derulate de Episcopia Hușilor.

O pledoarie pentru importanța studierii trecutului și a identificării și protejării obiectelor de patrimoniu care definesc cultura noastră a fost susținută de profesorul Costin Clit, consultant științific în cadrul acestui proiect editorial.

A urmat apoi dialogul părintelui Vladislav Nedelcu cu elevii seminariști de la cele două profiluri (pastorală și filologie), sub genericul „Sinceritatea cu mine însumi. Realismul în viața duhovnicească”.