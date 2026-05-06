În perioada 4-6 mai 2026 a avut loc, în Episcopia Hușilor, Adunarea Generală a Federației Filantropia a Patriarhiei Române. Întâlnirea a debutat luni, la sediul Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși cu
Seminarul Teologic Ortodox din Buzău în programul Fulbright
Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău a fost invitat, în zilele de 29 și 30 aprilie, în seria evenimentelor organizate la Buzău prin programul Fulbright, prestigios proiect de schimburi educaționale și culturale între Statele Unite ale Americii și alte țări, fiind finanțat și coordonat de Departamentul de Stat al SUA.
Grație eforturilor profesoarei Corina Moise Poenaru, Fulbright TEA (beneficiar al programului), în spațiul educațional modern de la Iazul Morilor a avut loc un eveniment internațional numit „Teach English. Think Global”, sub egida „Fulbright - Teachers for Global Classrooms”. Organizată sub forma unei discuții structurate de tip „panel”, întâlnirea a reunit trei profesori bursieri americani: Alice Daken‑Stefanski, Julianne Westrich și Justin Ikehara, cu prof. Gianina Cociodar, inspector școlar pentru limbi moderne la ISJ Buzău, și cu pr. prof. Cristian Marius Dima, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” Buzău.
„Am fost onorat să împărtășesc viziunea mea despre educație, în urma studiilor și experienței acumulate, în fața colegilor mei anglofoni, și să răspund la întrebările adresate de moderator, vorbind despre necesitatea și luciditatea necesară adaptării constante la un context educațional globalizat, despre cultivarea discernământului în inevitabila data smog, despre modalități de a integra și valorifica identitatea culturală și spirituală în ora de curs, despre utilizarea rațională a noilor tehnologii, dar și despre curajul de a cere schimbări în dezbaterile publice pe temele circumscrise. Un interes deosebit a fost manifestat în legătură cu modul în care valorificăm specificul teologic în orele de limbă engleză și franceză, dar și în activitatea noastră extrașcolară și europeană, cu traseul academic internațional al unor absolvenți, precum și cu privire la elementele culturale din țările anglofone și francofone, elemente cheie pentru a descifra lumea dincolo de manual și scenarii didactice”, ne‑a transmis părintele director.
În ziua următoare, dialogul internațional a continuat la Seminarul Teologic Ortodox din Buzău. Oaspeții au fost conduși, mai întâi, la Muzeul bisericesc eparhial, organizat în prima clădire a seminarului. „Vizita a continuat în clasele de liceu și de școală primară ale seminarului de astăzi, pentru a avea un dialog deschis cu profesorii și elevii noștri, de la cei mai mici la cei mari. Profesorii Fulbright au descoperit astfel un liceu cu profil teologic fără echivalent în sistemul de învățământ din SUA, fiind impresionați de specificul, deschiderea internațională și disciplina ce caracterizează procesul educativ la seminar, ca și de colaborarea cu Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei și cu alte instituții partenere”, ne‑a mai transmis pr. prof. Cristian Marius Dima.