Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Serbarea de Crăciun a seminariștilor buzoieni

Serbarea de Crăciun a seminariștilor buzoieni

Galerie foto (8) Galerie foto (8) Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 22 Decembrie 2025

În seara zilei de joi, 18 decembrie, elevii Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din municipiul Buzău au susținut tradiționala serbare de Crăciun, eveniment care a adunat laolaltă ierarh, profesori, părinți și numeroși invitați.

La manifestare au participat Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, și părintele Dan Necula, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul.

Programul a început cu un cuvânt introductiv rostit de părintele prof. Cristian Marius Dima, directorul școlii teologice. În continuare, Corul psaltic al Seminarului buzoian a interpretat un buchet de colinde, sub îndrumarea părintelui prof. Daniel Dumitrică. A urmat Corul „Credo in Deo” al instituției de învățământ, dirijat de părintele prof. Gianin Cristian Oprea, care a susținut un concert de colinde, cântece de stea și cântece de Crăciun.

Un moment deosebit a fost oferit de Corul „Sfântul Nectarie”, alcătuit din elevii claselor pregătitoare și I. Sub coordonarea doamnei învățătoare Viorica Georgeta Țârdeanu și prin implicarea învățătoarelor Elvira Sardaru, Mihaela Popa și Veronica Florentina Popa, cei mici au înfrumusețat serbarea cu vocile lor cristaline, creând o atmosferă caldă și încărcată de emoție.

Evenimentul s‑a încheiat cu prezentarea tradiționalului Plugușor, evocând obiceiurile strămoșești legate de praznicul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

La final, Părintele Arhiepiscop Ciprian a rostit un cuvânt de binecuvântare și de învățătură, în care a subliniat importanța educației ca investiție fundamentală a Bisericii, a familiei și a societății. Chiriarhul a apreciat eforturile profesorilor în păstrarea prestigiului Seminarului Teologic din Buzău, atât în plan educațional, cât și duhovnicesc, arătând că formarea copiilor și tinerilor trebuie să îmbine cunoașterea cu responsabilitatea față de Biserică și neam. Totodată, i‑a felicitat pe profesori și pe elevi pentru dăruirea și prestația lor, evidențiind contribuția tuturor la reușita serbării. Referindu‑se la taina Întrupării Domnului, ierarhul a explicat că adevărata bucurie a Crăciunului constă în conștientizarea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni și în răspunsul nostru printr‑o viață trăită în ascultare, credință și respectarea valorilor creștine.

În aceeași seară, elevii clasei a XII‑a, însoțiți de părintele director Cristian Marius Dima și de diriginta lor, doamna prof. Nicoleta Moraru, s‑au deplasat la Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului eparhial, unde l‑au colindat pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian.

 

Citeşte mai multe despre:   Seminarul Teologic Ortodox din Buzău  -   colind  -   IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri