Serbarea de Crăciun a seminariștilor buzoieni

În seara zilei de joi, 18 decembrie, elevii Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din municipiul Buzău au susținut tradiționala serbare de Crăciun, eveniment care a adunat laolaltă ierarh, profesori, părinți și numeroși invitați.

La manifestare au participat Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, și părintele Dan Necula, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul.

Programul a început cu un cuvânt introductiv rostit de părintele prof. Cristian Marius Dima, directorul școlii teologice. În continuare, Corul psaltic al Seminarului buzoian a interpretat un buchet de colinde, sub îndrumarea părintelui prof. Daniel Dumitrică. A urmat Corul „Credo in Deo” al instituției de învățământ, dirijat de părintele prof. Gianin Cristian Oprea, care a susținut un concert de colinde, cântece de stea și cântece de Crăciun.

Un moment deosebit a fost oferit de Corul „Sfântul Nectarie”, alcătuit din elevii claselor pregătitoare și I. Sub coordonarea doamnei învățătoare Viorica Georgeta Țârdeanu și prin implicarea învățătoarelor Elvira Sardaru, Mihaela Popa și Veronica Florentina Popa, cei mici au înfrumusețat serbarea cu vocile lor cristaline, creând o atmosferă caldă și încărcată de emoție.

Evenimentul s‑a încheiat cu prezentarea tradiționalului Plugușor, evocând obiceiurile strămoșești legate de praznicul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

La final, Părintele Arhiepiscop Ciprian a rostit un cuvânt de binecuvântare și de învățătură, în care a subliniat importanța educației ca investiție fundamentală a Bisericii, a familiei și a societății. Chiriarhul a apreciat eforturile profesorilor în păstrarea prestigiului Seminarului Teologic din Buzău, atât în plan educațional, cât și duhovnicesc, arătând că formarea copiilor și tinerilor trebuie să îmbine cunoașterea cu responsabilitatea față de Biserică și neam. Totodată, i‑a felicitat pe profesori și pe elevi pentru dăruirea și prestația lor, evidențiind contribuția tuturor la reușita serbării. Referindu‑se la taina Întrupării Domnului, ierarhul a explicat că adevărata bucurie a Crăciunului constă în conștientizarea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni și în răspunsul nostru printr‑o viață trăită în ascultare, credință și respectarea valorilor creștine.

În aceeași seară, elevii clasei a XII‑a, însoțiți de părintele director Cristian Marius Dima și de diriginta lor, doamna prof. Nicoleta Moraru, s‑au deplasat la Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului eparhial, unde l‑au colindat pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian.