Sfânta Cuvioasă Parascheva cinstită la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși în ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Ierarhul a liturghisit împreună cu un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit despre viața şi virtuţile Sfintei Cuvioase Parascheva, model duhovnicesc de urmat pentru toți credincioșii.

„Sfânta Cuvioasă Parascheva este cinstită în toată Biserica noastră cu multă dragoste şi cu multă evlavie, simţind ajutorul lui Dumnezeu care vine mai ales prin ceea ce ea ne poate oferi nouă, adică prin chemarea la cinstirea ei, prin atingerea sfintelor sale moaşte şi mai ales prin chemarea la schimbarea vieţii, pentru că pelerinii care stau la rând la Iaşi timp de 20‑30 de ore, în frig şi în ploaie, nu stau din curiozitate, nu fac turism, ci sunt pelerini care rămân statornici şi au o motivaţie duhovnicească în drumul lor. De aceea, se cuvine ca să ne considerăm şi noi aici, astăzi, cei care n‑am putut fi acolo, la Iaşi, cinstitori ai Sfintei Cuvioase Parascheva, să ne uităm cu drag şi să ne considerăm a fi între mulţimile de credincioşi care‑şi exprimă dorinţele lor în cuvinte simple: cerem sănătate, cerem să ne ajute Dumnezeu, adică cerem aceste daruri cu care Dumnezeu ne copleşeşte, dar mai presus de toate să cerem mijlocire pentru mântuirea noastră”, a spus ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, credincioşii prezenţi au primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu.