Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala istorică din Baia Mare

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala istorică din Baia Mare şi a rostit un cuvânt de învăţătură despre pregătirea credincioşilor pentru Postul Sfintelor Paşti.

„În duminica aceasta, Mântuitorul vorbește despre Judecata de apoi, judecata finală de la sfârșitul istoriei sau de la sfârșitul veacurilor, când atât cei adormiți întru nădejde a Învierii și a vieții de veci, care vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, vor învia și se vor prezenta la Judecata cea de apoi. (…) Judecata finală este despre faptele cele bune, faptele milei trupești, pentru că Dumnezeu este bun în chip desăvârșit”, a arătat ierarhul.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a menţionat că oamenii sunt chemaţi să se îngrijească cu înţelepciune de darul vieţii primit de la Dumnezeu, astfel încât să se pregătească pentru momentele în care cuvintele rostite de Mântuitorul Iisus Hristos se vor împlini: „Noi ne vremuim generații după generații. Chiar dacă trăim 100 de ani, noi trecem și ne petrecem prin lumea aceasta, însă este un dar de la Dumnezeu viața fiecăruia dintre noi, și ca dar al lui Dumnezeu, suntem chemați să îl chivernisim cu înțelepciune”.