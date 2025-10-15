Sfânta Liturghie din ultima zi a pelerinajului, oficiată de PS Părinte Teofil Trotușanul la Iași

Miercuri dimineață, în ultima zi a pelerinajului, 15 octombrie, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Numeroșii credincioși care au venit să participe la sfintele slujbe oficiate în această perioadă s‑au unit în rugăciune la Sfânta Liturghie. Răspunsurile la strană au fost date de Corul „Mira” al Colegiului „Octav Băncilă”, condus de prof. Petronela Dîrțu.

La momentul chinonicului, părintele profesor Constantin Coman, aflat la Iași în aceste zile de hram, a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură, subliniind că puterea lui Dumnezeu se lucrează tainic în viața credincioșilor prin închinarea la sfinți și prin împărtășirea de sfințenia Lui: „Lucrările tainice ale Duhului Dumnezeiesc, puterea lui Dumnezeu, le experimentăm noi, credincioșii, atunci când ne închinăm la sfintele moaște. Nu performanța omenească este sfințenia, ci împărtășirea de sfințenia lui Dumnezeu. De aceea, noi nu ne temem că suntem plini de neputințe și de păcate, nici nu ne apasă până la depresie această stare, pentru că nădejdea noastră nu este în puterea omenească, ci este în puterea lui Dumnezeu. Și acolo, și cel mai neputincios, și cel mai căzut, și cel mai păcătos nădăjduiește. De aceea, râvnim să ne împărtășim cu aceste prilejuri în mod special. Și, în mod special, sfinții sunt și ei mai prezenți, pentru că văd atâta atenție, atâta dragoste, atâta cinstire din partea oamenilor și vin și dânșii în întâmpinare”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a rostit un cuvânt de binecuvântare adresat pelerinilor, amintind, între altele, legătura duhovnicească dintre sfinții pomeniți în aceste zile: „Noi, cu toții, am avut în aceste zile ocazia să‑l cinstim pe marele teolog al luminii, Sfântul Grigorie Palama, care a venit să‑și salute sora în credință, pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, care, deși nu a urmat școlile înalte ale teologiei, a trăit și a experimentat în viața ei teologia luminii. Dacă Sfântul Grigorie Palama a teologhisit despre energiile necreate și despre marea taină a vederii lui Dumnezeu, prin rugăciune și curăția inimii, Sfânta Cuvioasă Parascheva este cea care a experimentat această teologie și ne‑o pune înaintea ochilor până în zilele noastre, pentru că darurile de care ea s‑a învrednicit și harul cel necreat ne arată că sfintele sale moaște, până astăzi, rămân înaintea noastră ca o mărturie vie. Iar sfintele ei rugăciuni, pe care ea le‑a înălțat în timpul vieții și au continuat să fie înălțate și după ce a fost proslăvită de Dumnezeu, se întâlnesc astăzi, iată, cu rugăciunile dumneavoastră, ale pelerinilor, care ați venit cu jertfă și osteneală pe cărările drumurilor, pentru a vă întâlni cu sfinții lui Dumnezeu, dar mai ales pentru a vă împărtăși de acest har minunat și dătător de lumină”.

Racla Sfintei Parascheva rămâne așezată în curtea Catedralei Mitropolitane și astăzi, 15 octombrie. În situația în care, în ultima zi a pelerinajului, afluxul de credincioși va fi semnificativ, mutarea sfintelor moaște în interiorul catedralei va fi amânată. Decizia va fi anunțată atunci, în funcție de momentul în care numărul pelerinilor va permite organizarea accesului în interior.