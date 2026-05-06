Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou cinstit la Galați

Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou cinstit la Galați

Un articol de: Diac. Eduard Murariu - 06 Mai 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, s‑a aflat marți, 5 mai, în mijlocul credincioșilor de la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” și „Sfântul Efrem cel Nou” din Galați. După Sfânta Liturghie, ierarhul a înălțat rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra ctitorilor, slujitorilor și întregii comunități parohiale. În cuvântul său de învățătură, a pus în lumină viața pilduitoare a Sfântului Efrem cel Nou, legând prăznuirea acestuia de activitatea bogată a parohiei, care împletește rugăciunea cu grija față de tineri și sprijinul oferit celor aflați în nevoi.

Un moment deosebit l‑a reprezentat sfințirea icoanelor cu chipurile Sfinților Români și Sfintelor Femei Românce, înscriși recent în calendarul Bisericii noastre prin hotărârile sinodale din ultimii ani; cu acest prilej, ierarhul i‑a chemat pe cei prezenți să le urmeze pilda. În acest cadru festiv au fost evidențiați și doi elevi de gimnaziu, cărora chiriarhul le‑a oferit diplome și daruri pentru excelența dovedită la olimpiadele de matematică și de cultură și spiritualitate românească.

„Credința mărturisită prin rugăciune a fost confirmată prin fapta iubirii jertfelnice. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Casian, clericii și credincioșii parohiei gălățene și‑au deschis brațele milosteniei către 12 familii și 20 de vârstnici a căror viață a fost zdruncinată de incendiul devastator petrecut în data de 26 aprilie în comuna Soveja, județul Vrancea. Ajutorul, care constă în bunuri de strictă necesitate și alimente în valoare de 16.000 de lei, vine să completeze sprijinul substanțial de 250.000 de lei oferit deja de Arhiepiscopia Dunării de Jos încă din primele zile ale catastrofei”, ne‑a transmis pr. Rareș Bucur, consilier eparhial.

 

