Sfântul Cuvios Teodosie sărbătorit la Constanța

În Duminica după Botezul Domnului când este prăznuit și Sfântul Cuvios Teodosie, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și‑a sărbătorit ocrotitorul spiritual, săvârșind Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, în Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit duminică la sfârșitul slujbei, 11 ianuarie, în Catedrala Arhiepiscopală, către credincioșii prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie a vorbit despre importanța Sfântului Cuvios Teodosie în viața Bisericii, considerat începătorul vieții călugărești de obște din Palestina. „El L‑a căutat pe Dumnezeu. A plecat din locul acela spre Ierusalim, iar în drumul său, l‑a întâlnit pe Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul. S‑a dus acolo pentru a lua binecuvântare, pentru a lua sfat. Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul, înaintevăzător, l‑a strigat pe nume, spunându‑i: «Bine ai venit aici, Teodosie, mare râvnă te‑a adus și te duce la Ierusalim. Să știi că vei fi părinte al multor oameni. Să te supui legii lui Dumnezeu»”, a spus Înaltpreasfinția Sa pentru TRINITAS TV.

De asemenea, sensurile duhovnicești ale Duminicii după Botezul Domnului au fost explicate de Preasfințitul Părinte Episcop Visarion: „«Pocăiți‑vă, căci s‑a apropiat Împărăția cerurilor» sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, rostite acum aproape două mii de ani, dar care sunt adresate fiecăruia dintre noi, cei care ne‑am botezat în numele Preasfintei Treimi. Este o zi deosebită, deoarece Arhiepiscopul Tomisului își prăznuiește ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Cuvios Teodosie, întemeietorul vieții de obște din Palestina. Cu acest prilej, îi urăm Înaltpreasfinţiei Sale sănătate, pace, bucurie, întru toate bună sporire”, a spus Preasfinția Sa.

La finalul slujbei, din partea ostenitorilor Centrului eparhial, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie a primit o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, fiind unul dintre nașii de călugărie ai Arhiepiscopului Tomisului.

„A purta numele Sfântului Cuvios Teodosie nu este o întâmplare sau o simplă cinste lumească. Numele Sfântului Teodosie se traduce atât de frumos: «Darul lui Dumnezeu». În felul acesta, nu rămâne un simplu nume, ci este o chemare adevărată, o profeție și o mare responsabilitate”, a afirmat părintele Bogdan Moise, vicar eparhial.

Totodată, părintele arhimandrit Andrei Tudor, vicar eparhial, a subliniat importanța darului oferit Înaltpreasfinţitului Părinte Teodosie.

„Astăzi, avem bucuria, mângâierea și încredințarea duhovnicească că nașul de călugărie, Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim este trecut în rândul sfinților. Totodată, acesta este mijlocitor înaintea Tronului Preasfintei Treimi. Am socotit noi, cei din Centrul eparhial și din cinul monahal din Arhiepiscopia Tomisului, să dăruim icoana cu chipul Sfântului Sofian”, a spus părintele arhimandrit.