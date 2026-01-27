Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfântul Ierarh Bretanion a fost cinstit la Mănăstirea 23 August

Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 27 Ianuarie 2026

În Biserica noastră a fost pomenit duminică, 25 ianuarie, Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului. Acesta a fost cinstit în mod deosebit la Mănăstirea 23 August din județul Constanța. În cinstea ocrotitorului spiritual al așezământului monahal, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a surprins mai multe aspecte din viața pilduitoare a Sfântului Bretanion: „Acest sfânt semănase credință curată în sufletele tuturor credincioșilor săi. Avea mănăstiri, călugări, preoți și credincioși devotați. Bretanion a fost un ierarh care a apărat credința aici, la noi, cum au apărat‑o și înaintașii lui, cum o vor apăra și cei de după el. Odată cu Sfântul Bretanion, noi îl pomenim și pe marele ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului”.

Mănăstirea 23 August are hramurile „Adormirea Maicii Domnului”, „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfântul Ierarh Bretanion”, a transmis TRINITAS TV. 

 

