Credincioșii Parohiei Crivina de Jos, Protopopiatul Lugoj, județul Timiș, au fost vizitați duminică, 25 ianuarie, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a binecuvântat cu această
Sfântul Ierarh Bretanion a fost cinstit la Mănăstirea 23 August
În Biserica noastră a fost pomenit duminică, 25 ianuarie, Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului. Acesta a fost cinstit în mod deosebit la Mănăstirea 23 August din județul Constanța. În cinstea ocrotitorului spiritual al așezământului monahal, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a surprins mai multe aspecte din viața pilduitoare a Sfântului Bretanion: „Acest sfânt semănase credință curată în sufletele tuturor credincioșilor săi. Avea mănăstiri, călugări, preoți și credincioși devotați. Bretanion a fost un ierarh care a apărat credința aici, la noi, cum au apărat‑o și înaintașii lui, cum o vor apăra și cei de după el. Odată cu Sfântul Bretanion, noi îl pomenim și pe marele ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului”.
Mănăstirea 23 August are hramurile „Adormirea Maicii Domnului”, „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfântul Ierarh Bretanion”, a transmis TRINITAS TV.