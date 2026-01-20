Întâlnire a responsabililor cu gestionarea resurselor umane din eparhii

La Centrul cultural‑misionar „Familia” din orașul Pantelimon, județul Ilfov, a avut loc marți, 20 ianuarie, întâlnirea responsabililor de managementul resurselor umane din eparhiile din țară ale Bisericii Ortodoxe Române.

La această întâlnire a responsabililor de managementul resurselor umane din eparhiile din țară au participat părintele Ionuț‑Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal; părintele George Grigoriță, consilier patriarhal; părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor; inspector Andreea Tudorie, de la Inspecția Muncii; și prof. univ. dr. Elena-Luminița Dima, de la Facultatea de Drept a Universității din București.

În debutul întrunirii, părintele Ionuț‑Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, a transmis participanților mesajul Patriarhului României.

De asemenea, părintele vicar administrativ patriarhal ne‑a explicat în ce constă specificul acestui eveniment și care sunt principalele puncte de discuție: „Întâlnirea de la începutul anului 2026 a responsabililor cu managementul resurselor umane din eparhiile Bisericii Ortodoxe Române aflate pe teritoriul țării noastre este una foarte importantă din perspectiva noutăților apărute în domeniul implementării activității lucrătorilor, fie că sunt cu raporturi de muncă contractuale, fie că sunt prin decizii chiriarhale sau alte tipuri de angajare. Această aplicație, REGES Online, care a înlocuit Revisalul, este necesar să fie implementată cu atenție și responsabilitate și să fie valorificată la potențialul ei, pentru că oferă niște resurse importante atât pentru angajator, cât și pentru angajați, care pot să își extragă diverse informații care îi privesc. Specificul bisericesc este cel pe care îl analizăm acum din perspectiva legislației generale privitoare la raporturile de muncă. Atât inspector Andreea Tudorie, de la Inspecția Muncii, cât și prof. univ. dr. Elena‑Luminița Dima, care predă Dreptul Muncii la Facultatea de Drept a Universității din București, au venit să ne sprijine în analiza pe care noi o facem în cadrul eparhiilor pentru a ajunge la niște concluzii unitare, corecte, legale, care să fie atât în interesul instituțiilor, cât și al angajaților, ca ei să își poată desfășura munca într‑un mod prin care să fie respectată demnitatea umană. Preocupările actuale ale Uniunii Europene, implementate acum în România, privesc timpul de odihnă, cumulurile diverselor activități de muncă, tocmai pentru a exista un echilibru între muncă, ce trebuie făcută cu responsabilitate, conștiinciozitate și competență profesională, și riscurile de extenuare a angajaților sau acelea de a rămâne fără timp personal. Când se face exces de dorința de a munci și a câștiga cât mai mult, se vorbește chiar de distrugerea familiei. Din fericire, în cadrul unităților de cult, lucrurile sunt destul de bine reglementate. Acum vorbim doar de modul în care această misiune a clericilor în unitățile lor de cult se desfășoară în baza deciziilor chiriarhale cu respectarea unor norme generale din legislația europeană și națională. Concluziile vor fi prezentate, după o serioasă analiză, în ședințe ulterioare ale Sfântului Sinod, căruia noi trebuie să îi prezentăm un studiu amănunțit, bazat pe legalitate și pe specificul activității bisericești”.