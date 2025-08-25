Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, cinstit în Mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos

La Mănăstirea Dionisiu, din Sfântul Munte Athos, a fost cinstit cu mare evlavie, de către părinții athoniți, Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, cel care și‑a petrecut ultimii ani din viață în această mănăstire pe care Sfântul Voievod Neagoe Basarab, fiul duhovnicesc al Sfântului Nifon, a rectitorit‑o.

Sărbătoarea Sfântului Nifon a început sâmbătă, în ajunul prăznuirii marelui ierarh care a fost pentru o vreme și Mitropolit al Țării Românești. Începând cu ora 12:00 a fost săvârșit un Polihroniu, fiind întâmpinat cu mare cinste Înaltpreasfințitul Părinte Ștefan, Mitropolit de Filippi, Neapoleos și Thassos. Cu acest prilej, au fost scoase spre închinare, în katholikonul mănăstirii, moaștele mai multor sfinți care se păstrează în acest vechi lăcaș athonit, între care amintim: mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul, un fragment din lemnul Sfintei Cruci, mandibula Sfântului Arhidiacon Ștefan, un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, fragmente din moaștele Sfântului Cuvios Iosif Isihastul și altele.

Începând cu ora 18:00 a fost săvârșită Vecernia mică, apoi toți cei prezenți au mers în trapeza mănăstirii pentru a participa la cină. După rânduiala mesei, monahii și credincioșii prezenți au revenit în biserică, unde slujba a continuat cu Pavecernița mică, Acatistul Sfântului Nifon, Vecernia Mare, Litia, Utrenia și Ceasul I. Slujba privegherii s‑a terminat la ora 4:00.

Dimineață, începând cu ora 7:00, au fost săvârșite Ceasurile III și IV, apoi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ștefan. Împreună cu el au slujit părintele arhimandrit Petru Dionisiatul, egumenul mănăstirii și alți părinți aghioriți delegați ai mănăstirilor athonite. Cântările la strană au fost interpretate de un grup de părinți de la Mănăstirea Vatoped, la strana dreaptă, iar la strana stângă, un grup de psalți mireni și părinți din obștea Mănăstirii Dionisiu.

După Sfânta Liturghie, toți cei prezenți au mers la masă, unde a fost săvârșită rânduiala Panaghiei. Cu acest prilej a fost rostit un cuvânt de învățătură de către Înatpreasfințitul Părinte Ștefan, în care a evidențiat viața Sfântului Ierarh Nifon, ocrotitorul mănăstirii. La final, către ora 10:30, monahii și credincioșii s‑au întors în katholikon unde s‑a săvârșit un Polihroniu.