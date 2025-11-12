Sfântul Mare Mucenic Mina, hramul noii biserici a Mănăstirii „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia

La sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Mina, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșita Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din cetatea Marii Uniri, cu ocazia hramului noii biserici, „Sfântul Mare Mucenic Mina”.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în cadrul slujbei, monahul Antim a fost hirotonit ierodiacon pe seama Schitului „Sfântul Ioan Evanghelistul” de la Găbud.

În cuvântul adresat celor prezenţi, ierarhul a spus: „Sfântul Mare Mucenic Mina îl sfidează pe păgânul dregător muritor, supunându‑se lui Hristos, Împăratul Cel nemuritor, chiar dacă trebuie să îndure suplicii și, în cele din urmă, moartea sângeroasă prin decapitare. Privind la el, să fim încredințați că, prin lupta cea bună, sub înrâurirea harului divin, putem atinge și noi ținta sfințeniei, ca, apoi, să primim răsplată cerească. Mântuitorul Hristos, prin gura Sfântului Ioan Iacob Noul Hozevit, îi spune fiecărui creștin: «Tu mergând pe calea crucii/ Până la mormânt,/ Vei primi, apoi, cununa/ Slavei Mele totdeauna». Dacă ne alipim cu evlavie de Domnul și păzim Legea Evangheliei Sale, avem, încă din această existență pământească, garanția dobândirii slavei cerești”.

La Sfânta Liturghie au participat şi arhimandritul Zaharia Zaharou, duhovnic al Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex şi alți patru viețuitori ai așezământului monahal din Marea Britanie. Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a reliefat, cu acest prilej, personalitatea duhovnicească a arhimandritului Zaharia Zaharou, subliniind activitatea misionară și cărturărească pe care acesta o desfășoară. Obștea viețuitoarelor Mănăstirii „Hristos Pantocrator” se află sub oblăduirea maicii starețe Iuliana Rusu.