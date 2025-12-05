Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor” pe Colina Bucuriei

Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 05 Decembrie 2025

Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a găzduit în această seară cea de‑a 15‑a ediție a spectacolului cultural‑artistic intitulat „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”, organizat de Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Evenimentul s‑a desfășurat în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit cuvântul intitulat „Sfântul Nicolae - icoană a iubirii milostive și model pentru copii, tineri și adulți”.

Ca în fiecare an, spectacolul și‑a propus să încurajeze elevii talentați la muzică, actorie și poezie, promovând colaborarea dintre preoții parohi din București, profesorii de religie, părinți și elevi, și invitându‑i pe copii să descopere frumusețea sărbătorilor religioase, să învețe să iubească și să respecte sfinții și să se bucure de valorile tradiționale. Spectacolul a fost susținut de elevi din unități de învățământ bucureștene de la clasa pregătitoare până la clasa a șasea inclusiv, cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani.

După rostirea cuvântului de binecuvântare al Părintelui Patriarh Daniel, a debutat manifestarea cultural‑artistică ce a cuprins trei miniconcerte de colinde și trei scenete. Acestea au fost interpretate de grupuri de copii de la parohii și școli din proximitatea acestora aflate în cele șase protopopiate ale Capitalei: Parohia „Izvorul Tămăduirii”‑Mavrogheni, Protoieria Sector 1 Capitală, Colegiul Național de Muzică „George Enescu”; Parohia „Sfântul Pantelimon”, Protoieria Sector 2 Capitală, Școala Gimnazială „Maica Domnului”; Parohia „Sfântul Dumitru”‑Poștă, Protoieria Sector 3 Capitală, Grupul vocal Music.All de la Palatul Național al Copiilor din București; Parohia „Șerban Vodă”, Protoieria Sector 4 Capitală, Școala Gimnazială „Șerban Vodă”; Parohia Bărbătescu Vechi, Protoieria Sector 5 Capitală, Corul Intermezzo de la Școala Gimnazială Nr. 280; Parohia Militari 2, Protoieria Sector 6 Capitală, Școala Gimnazială Nr. 142.

După fiecare prestație artistică, membrii acestor grupuri au primit daruri din partea Patriarhului României, iar coordonatorii lor diplome. La final, cei prezenți au admirat și o expoziție de picturi, icoane și obiecte lucrate manual.

 

 

