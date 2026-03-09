Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, prăznuit la Cluj‑Napoca

În Duminica a 2‑a din Postul Mare (a Sfântului Grigorie Palama), 8 martie, la Catedrala Mitropoliană din Cluj‑Napoca a fost prăznuit și Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a liturghisit împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca.

Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj a fost canonizat în anul 2024, împreună cu alți 15 sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX‑lea, iar proclamarea solemnă a canonizării a avut loc la 4 februarie 2025, în Catedrala Patriarhală din București, cu prilejul celebrării a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române. Proclamarea locală a canonizării sfântului a avut loc anul trecut, la 25 martie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca.

Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Sfântul Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, mărturisitor pentru Hristos”, în care a evocat viața, curajul, jertfa și mucenicia Sfântului Liviu Galaction, care a suferit pentru apărarea credinței și pentru catehizarea credincioșilor, pentru ora de religie, fiind întemnițat de regimul comunist.

„L‑a mărturisit pe Hristos fără să facă politică și a avut o statură dreaptă. Ar trebui să ne străduim ca ora de religie să fie tratată cu multă seriozitate de copiii noștri, pentru că Sfântul Liviu Galaction a murit pentru apărarea ei. După 1990 ne‑am bucurat cu toții când ora de religie a putut fi reintrodusă în programa școlară. Constat și eu, așa cum constatați și frățiile voastre, că, cel puțin teoretic, mai toți copiii fac religie la școală, dar duminica, la biserică, ce procent dintre ei vin? Observați și frățiile voastre. Prin urmare, ne revine nouă această sarcină: să le spunem și să le punem la inimă că pentru ora de religie a murit Sfântul Liviu Galaction, slujitor al catedralei din Cluj, rector al Academiei Teologice, vicar administrativ, iubitor al lui Hristos și tată a trei copii. Privim în sus și admirăm credința și seriozitatea lui. De aceea, ora de religie trebuie tratată cu multă seriozitate”, a subliniat ierarhul.

Înaltpreasfinția Sa le‑a felicitat pe credincioase, cu ocazia zilei de 8 martie. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane din Cluj‑Napoca, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

În ajunul prăznuirii Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, 7 martie, la Catedrala Mitropolitană, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit slujba Vecerniei cu Litie. Ierarhul a sfințit icoana Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, care a fost adusă în procesiune de la Centrul eparhial și a fost așezată în Catedrala Mitropolitană, unde va rămâne definitiv spre închinarea credincioșilor.