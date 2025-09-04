Sfântul Sfinţit Mucenic Antim pomenit la Galați

Biserica Ortodoxă Română l‑a pomenit miercuri, 3 septembrie, pe Sfântul Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei. Ierarhul martir a fost pomenit și în biserica închinată lui din Galați, la Sfânta Liturghie de hram participând și Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. În aceeași zi, ierarhul a săvârșit în Catedrala Arhiepiscopală din Galați o slujbă de pomenire pentru înaintașul său în scaunul Dunării de Jos, vrednicul de pomenire Arhiepiscop Antim Nica.

Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Antim” din Galați și‑a sărbătorit ocrotitorul spiritual printr‑un program liturgic deosebit, care a debutat cu oficierea în ajun a slujbei Privegherii, culminând cu săvârșirea, în ziua hramului, a Sfintei Liturghii, de către un sobor de clerici, sub protia părintelui protoiereu Valentin Rădoi. Bucuria sărbătorii a fost sporită de prezența în mijlocul credincioșilor care s‑au unit în rugăciune a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, care a participat la Sfânta Liturghie, rostind un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre viața Sfântului Antim al Nicomidiei, un exemplu pentru cei din vremea lui, dar și pentru foarte mulți credincioși din zilele noastre.

La finalul Sfintei Liturghii, 20 de elevi de la Școala Gimnazială Nr. 38 „Grigore Moisil” din Galați au primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian ghiozdane cu rechizite școlare și alte daruri, în cadrul programului filantropic‑educațional eparhial „Hristos în școală”.

„Sfântul Sfințit Mucenic Antim a fost mărturisitor și iubitor inclusiv pentru cei ce l‑au dus spre moarte ca să intre în viața cea fără de moarte, de la care învățăm că în toată viața noastră răul trebuie răsplătit cu binele. Așa cultivăm iubirea și totul devine școală. E școala începutului unei vieți mai pline de încredere în ajutorarea familiilor ai căror copii se pregătesc pentru școală. Pentru că și biserica e școală și preotul e părintele duhovnicesc al copiilor din parohie, astăzi, o parte din copii au primit daruri pentru începerea cu bucurie a noului an școlar, în prezența bunicilor și a părinților care sunt dascălii de nădejde, împreună cu profesorii, pentru creșterea frumoasă a lor”, a declarat Arhiepiscopul Dunării de Jos, pentru TRINITAS TV.

Programul liturgic al sărbătorii parohiei gălățene s‑a încheiat, după tradiție, cu oficierea unei slujbe de pomenire pentru Arhiepiscopul Antim Nica al Dunării de Jos (1975‑1994) și pentru toți ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș trecuți la cele veșnice.

În aceeași zi, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a săvârșit un Parastas pentru înaintașul său în scaunul Dunării de Jos, vrednicul de pomenire Arhiepiscop Antim Nica, la mormântul acestuia din Catedrala Arhiepiscopală din Galați, în cadrul slujbei fiind pomeniți și ceilalți întîistătători ai eparhiei dunărene. La slujbă au participat membrii Permanenței Consiliului eparhial, slujitorii catedralei, angajații Centrului eparhial și credincioși gălățeni.

Cu acest prilej, ierarhul Dunării de Jos a ținut un cuvânt de învățătură în care a evocat personalitatea luminoasă a Arhiepiscopului Antim.

„Personalitate emblematică încă din tinerețe, a fost elev și student strălucit la școlile cele mai importante de la Chișinău, Iași, Strasbourg, Paris, Londra și Beirut. Competența, echilibrul și dragostea de Dumnezeu, de Biserică și de unitatea poporului român l‑au mistuit toată viața. În anul de mare sărbătoare a Patriarhiei Române, adăugăm o lumină în candelabrul vredniciilor, pe strălucitul ierarh în Basarabia și apoi sfetnic de seamă al Patriarhului Justinian, care a contribuit decisiv la marile proiecte ale Patriarhiei în vremuri grele, mai întâi deschiderea Bisericii spre Occident și, mai ales, atenta implicare lângă Patriarhul Justinian și ierarhii membri ai Sfântului Sinod în prima mare lucrare a Bisericii noastre, canonizarea pentru prima dată a sfinților români, acum 70 de ani. Amintindu‑ne de înaintași, avem dreptul să zărim viitorul pașnic al Bisericii și unitatea poporului român”, a spus Înaltpreasfinția Sa.