Sfătuire pentru o mai bună organizare a orei de religie la Craiova

În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în Catedrala Arhiepiscopală Madona Dudu, Sala „Catacomba Madona din Dud”, a avut loc joi, 25 septembrie, consfătuirea județeană a profesorilor de religie din județul Dolj.

Consfătuirea județeană de la Craiova, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în colaborare cu Arhiepiscopia Craiovei și Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova, a reunit profesori de religie, inspectori școlari și reprezentanți ai instituțiilor educaționale și bisericești.

Întâlnirea a debutat cu cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu, care a subliniat rolul fundamental al educației religioase în formarea tinerelor generații: „Consfătuirea de astăzi este prilejul important de a ne vedea, de a relaţiona, de a lua energia necesară, pentru a duce la îndeplinire ceea ce ne‑am asumat de la început. Noi folosim arta cuvântului, ne adresăm elevilor şi comunicăm cu ei prin cuvânt, acela care ne ajută să ne exprimăm şi să ne înţelegem unii cu alţii. Cuvântul ne‑a fost dat ca o calitate a sufletului nostru, noi ne deosebim de celelalte creaturi prin acest dar de la Dumnezeu. Avem această binecuvântare de la Dumnezeu, de a fi fiinţe cuvântătoare. Cu cât sufletul este mai curat, cu atât mai mult cuvântul este mai bun, mai ziditor. Avem această datorie de a pregăti permanent sufletul, cu rugăciune, cu fapte bune şi credinţă. Din comoara sufletului ies cuvintele bune sau rele, în funcţie de pregătirea fiecăruia”.

De asemenea, ierarhul a prezentat și specificul lucrării profesorului de religie: „Profesorul de religie este acela care posedă arta cuvântului, cel care face mult bine, al cărui cuvânt iese din suflet ca un cuvânt de folos, un cuvânt ziditor, un cuvânt care trebuie să aibă reverberaţie în sufletele copiilor. Vă adresaţi unor persoane care au suflete curate, de aceea şi dumneavoastră trebuie să aveţi suflete curate şi să aveţi cuvinte ziditoare pentru tinerele vlăstare. Cu cât sufletele sunt mai curate, cu atât formarea şi mărturisirea sunt mai ziditoare pentru tineri şi pentru societate. Ora de religie este un factor determinant în formarea copiilor şi a credincioşilor, ţinta este formarea unui creştin adevărat cu o mărturisire autentică”, a mai spus Mitropolitul Olteniei.

Părintele Mitropolit Irineu i‑a asigurat pe profesori de tot sprijinul şi dragostea pentru continuarea proiectelor aflate în desfăşurare şi pentru iniţierea unor programe noi: „Ora de religie este fiica Bisericii noastre, de aceea trebuie să o creştem şi să ne bucurăm de această disciplină nobilă. Dumnezeu să vă ajute şi să vă dea roadă bogată! Maica Domnului să vă ocrotească şi bucurie sfântă să vă dea!”

În cadrul întâlnirii, au fost susținute mai multe prezentări și comunicări.

Pr. conf. univ. dr. Adrian Ivan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, a rostit un cuvânt pe tema „Formarea teologică - fundament al educației religioase și al responsabilității academice”: „Educaţia este punerea în practică a ceea ce ne propunem şi credem. Noi vorbim despre educaţie, nu doar despre secvenţe, ci despre un proiect al finalităţii. Trebuie să fim atenţi la copiii pe care îi primim în grijă. La copil este important să fie lucrător la toată virtutea, la tot ceea ce îi este de folos duhovniceşte”.

Pr. dr. Adrian Lupu, consilier eparhial la Sectorul de învățământ al Arhiepiscopiei Craiovei, a menţionat principalele programe şi schimbări apărute în anul 2025 în sectorul educaţional.

În continuare, prof. dr. Aida Ionescu, inspector școlar general adjunct, a subliniat implicarea Părintelui Mitropolit Irineu şi a profesorilor doljeni în asigurarea calității actului educaţional: „Avem sprijinul necondiţionat al Părintelui Mitropolit Irineu, fapt pentru care suntem recunoscători. Cu acest început de an şcolar, trebuie să traversăm provocările actuale. Ştim rezolvarea pentru aceste provocări şi nădăjduim în ajutorul lui Dumnezeu, în colaborarea dintre noi, pentru un viitor împreună cu elevii”.

Prof. Carmen Oprea, inspector de religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, a vorbit despre rolul profesorului de religie în contextul noilor realități educaționale şi despre programele şi proiectele propuse pentru noul an şcolar: „Profesorul de religie este chemat să fie mărturisitor pentru copii, formator de caractere, model viu, atât prin cuvânt, cât şi prin faptă. Noi trebuie să fim repere pentru copii şi pentru comunitate, de aceea este important să avem o conduită responsabilă”.

La final, profesorii au avut prilejul de a adresa întrebări și de a participa la o sesiune interactivă de dialog. Totodată, au fost prezentate responsabilitățile coordonatorilor de cercuri pedagogice, ale celor implicați în olimpiade și concursuri școlare, precum și ale partenerilor educaționali.