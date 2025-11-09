Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil prăznuiți la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși în ziua de prăznuire a Soborului Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Alături de ierarh s-a aflat un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a vorbit credincioşilor despre rolul îngerilor în viaţa noastră duhovnicească şi în mântuirea oamenilor.

„În cadrul Sfintei Liturghii, la ieşirea cu Sfintele Daruri, spunem: «Noi, care pe heruvimi în taină închipuim și făcătoarei de viață Treimi, cântare întreit sfântă aducem...». Deci, noi închipuim pe îngerii din ceruri când slujim Sfânta Liturghie: preoți, ierarhi, credincioși. Sfinții îngeri sunt cei care primesc ofranda noastră și înfrumusețează dumnezeiasca Liturghie. De aceea, în momentul în care asupra Darurilor este invocat Duhul Sfânt ca să vină și să le prefacă în Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, noi ne amintim lucrul acesta şi intonăm cântări frumoase împreună cu îngerii: «Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Sa, Osana întru cei de sus. Cu aceste fericite puteri și noi, Iubitorule de oameni, Stăpâne, strigăm, cântăm și zicem: Sfânt ești și Preasfânt»”. Toată atmosfera aceasta dumnezeiască ne ajută pe noi să ne apropiem de momentul culminant al comuniunii noastre cu Hristos prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Lui. Luându-L pe Hristos în sufletele noastre, am primit nu doar bucuria comuniunii, ci și Lumina dumnezeiască care ne luminează întreaga ființă, ne luminează întâi de toate mintea, apoi ne luminează viața și ne-o călăuzește pe drumul acesta pe care trebuie să-l urmăm cu toții, fiind însoțiți de îngerii care ne îndreaptă pe calea cea bună. Un mare părinte al Bisericii, Sfântul Dionisie Areopagitul, ne-a vorbit despre îngeri, împărțind îngerii în nouă cete, în funcție de apropierea lor de tronul dumnezeiesc. (...) Astăzi îi cinstim pe cei doi Arhangheli, unul care este apărător și celălalt care ne aduce vestea bună pentru mântuirea noastră. Se cuvine să ne exprimăm recunoștința față de Dumnezeu, mulțumindu-I și să arătăm cinstea care li se cuvine acestor sfinți îngeri. Avem atât de multe rugăciuni către îngerul păzitor, către sfinții îngeri, avem acatiste pe care le putem citi astăzi pentru a-i bucura și pe ei, așa cum încearcă ei să ne bucure pe noi în ciuda atâtor necazuri și suferințe ale vieții acesteia. Astăzi suntem chemați să ne aducem aminte de îngerul păzitor și gândul la îngerul nostru ocrotitor ne dă putere să ne luptăm cu greutățile vieții. Să-i aducem îngerului păzitor un prinos de rugăciune”, a spus ierarhul.

La final Înaltpreafinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu le-a urat „La mulţi ani” tuturor celor care poartă numele celor doi sfinți, îndemnându-i pe cei prezenți să se roage îngerilor pentru ocrotire şi călăuzire pe calea mântuirii.