Sfinţii Cuvioşi Nifon şi Nectarie de la Prodromu, canonizaţi de Patriarhia Ecumenică

Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, reunit în şedinţă la finele săptămânii trecute, a anunţat sâmbătă, 18 octombrie, trecerea în rândul sfinţilor a doi cuvioşi români vieţuitori ai Schitului Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos. „Sfântul Sinod a decis în una­ni­mitate, în urma solicitării Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, includerea în sinaxarul Bisericii a ieromonahului Nifon Ionescu (1799-1899) şi a monahului Nectarie Creţu - Protopsaltul (1804- 1899) din Muntele Athos”, se arată pe site-ul oficial al Patriarhiei Ecumenice, ec-patr.org.

Ieromonahul Nifon Ionescu este ctitorul Schitului Românesc Prodromu şi cel care a venit în Moldova pentru a comanda realizarea Icoanei Maicii Domnului „Prodromiţa” de către pictorul Iordache Nicolau în anul 1863. Despre monahul Nectarie Creţu a vorbit Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în şedinţa Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei din 20 mai 2024, când a fost înaintată propunerea de canonizare a celor doi cuvioşi athoniţi: „Acest Nectarie Protopsaltul sau Nectarie Vlahul a fost unul dintre cei mai mari isihaști români care au viețuit la Sfântul Munte Athos. Am îndrăznit să propunem aceasta pentru că este îndeobște cunoscut și apreciat nu doar de românii din Athos, ci și de alți viețuitori din alte etnii. De asemenea, am observat receptivitate din partea Patriarhiei Ecumenice, care a recunoscut calitatea sa de mare cân­tăreț, Cuviosul Nectarie fiind numit și «privighetoarea Sfântului Munte Athos»”.

La finalul verii, Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice i-a canonizat, tot la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, şi pe Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu (11 mai) și pe Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu (24 februarie). În şedinţa de lucru din 30 septembrie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat înscrierea în Calendarul bisericesc a acestor doi sfinţi români athoniţi.