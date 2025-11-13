Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfinții Martiri Năsăudeni, prăznuiți în ținutul natal, la Mănăstirea Bichigiu

Știri
Un articol de: Darius Echim - 13 Noiembrie 2025

În ziua de prăznuire a Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Bichigiu, județul Bistrița-Năsăud.

Paraclisul așezământului monahal este pus sub ocrotirea Sfinților Martiri Năsăudeni, Sfântul Atanasie Todoran fiind originar din localitatea Bichigiu. Cu acest prilej, în noua biserică a mănăstirii, edificată în doar trei ani, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit, miercuri, 12 noiembrie, prima Sfântă Liturghie arhierească.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la versetele scripturistice: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10, 32-33).

Părintele Mitropolit Andrei a vorbit despre modelul de credință mărturisitoare al Sfinților Martiri Năsăudeni, prigoniți de autoritățile habsburgice, conturând modelul misiunii şi al sacrificiului pentru creştinii contemporani. De asemenea, a evocat credința mărturisitoare și a unui sfânt recent canonizat, Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, care a fost prigonit de regimul comunist. 

Ierarhul l-a hirotonit întru ieromonah pe ierodiaconul Atanasie Corchiș, viețuitor în cadrul așezământului monahal, iar pe asist. univ. drd. Bogdan Șopterean de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca l-a hirotonit diacon.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Macarie Ieromonahul” din Suceava, dirijat de protopsaltul Petru-Daniel Maxemiuc.  

La finalul slujbei, starețul Irineu Paneș a mulțumit ierarhului, oficialităților și pelerinilor prezenți la hram, precum și tuturor celor care sprijină și cercetează mănăstirea, fiind implicați în rectitorirea așezământului monahal.

 

