Sfinții Martiri Năsăudeni, prăznuiți în ținutul natal, la Mănăstirea Bichigiu

În ziua de prăznuire a Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Bichigiu, județul Bistrița-Năsăud.

Paraclisul așezământului monahal este pus sub ocrotirea Sfinților Martiri Năsăudeni, Sfântul Atanasie Todoran fiind originar din localitatea Bichigiu. Cu acest prilej, în noua biserică a mănăstirii, edificată în doar trei ani, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit, miercuri, 12 noiembrie, prima Sfântă Liturghie arhierească.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la versetele scripturistice: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10, 32-33).

Părintele Mitropolit Andrei a vorbit despre modelul de credință mărturisitoare al Sfinților Martiri Năsăudeni, prigoniți de autoritățile habsburgice, conturând modelul misiunii şi al sacrificiului pentru creştinii contemporani. De asemenea, a evocat credința mărturisitoare și a unui sfânt recent canonizat, Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, care a fost prigonit de regimul comunist.

Ierarhul l-a hirotonit întru ieromonah pe ierodiaconul Atanasie Corchiș, viețuitor în cadrul așezământului monahal, iar pe asist. univ. drd. Bogdan Șopterean de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca l-a hirotonit diacon.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Macarie Ieromonahul” din Suceava, dirijat de protopsaltul Petru-Daniel Maxemiuc.

La finalul slujbei, starețul Irineu Paneș a mulțumit ierarhului, oficialităților și pelerinilor prezenți la hram, precum și tuturor celor care sprijină și cercetează mănăstirea, fiind implicați în rectitorirea așezământului monahal.