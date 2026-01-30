Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfinții Trei Ierarhi cinstiți la Catedrala Patriarhală

Un articol de: Eduard Murariu - 30 Ianuarie 2026

De sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, la Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi, 30 ianuarie, de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Credincioșii prezenți au avut ocazia să se închine astăzi la cele trei racle care adăpostesc fragmente din cinstitele moaște ale celor trei mari ierarhi ai Bisericii, aduse din Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a pus în lumină celor prezenți unitatea de neclintit a celor trei mari dascăli și faptul că adevărata cinstire a sfinților nu constă în izolarea lor într‑un trecut îndepărtat, ci în actualizarea vieții și învățăturii lor în fața provocărilor prezentului: „Astăzi, bolta Bisericii este luminată de trei aștri care nu apun niciodată. Prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur nu este doar o privire nostalgică spre veacul de aur al creștinismului, ci este o întâlnire vie cu trei modele ale sfințeniei, care rezumă întreaga moștenire teologică, morală, spirituală și filantropică a Răsăritului creștin”.

Această vastă moștenire, reliefată în modul lor de viață, se traduce, în mod practic, printr‑o viziune asupra formării omului care lipsește societății contemporane: o pedagogie a întregului, care nu se mulțumește doar cu instruirea rațiunii, ci urmărește transfigurarea întregii ființe. Din acest motiv, ei au fost considerați ocrotitorii școlilor teologice.

„Sfinții Trei Ierarhi sunt patronii școlilor teologice deoarece ei au realizat o sinteză unică: au luat tot ce era mai bun din cultura păgână - filozofie, retorică, artă, logică - și le‑au pus în slujba Evangheliei. Ei nu au respins știința și cultura vremii, ci le‑au «botezat». Au demonstrat că un teolog trebuie să fie cel mai bine pregătit om al timpului său, dar și cel mai smerit. Sfântul Vasile cel Mare, în omilia sa celebră «Către tineri», folosește metafora albinei ca paradigmă a asimilării selective. Albina devine simbolul discernământului creștin, învățându‑i pe tineri să extragă esența etică, «nectarul», din orice context intelectual, lăsând la o parte «veninul», adică elementele nocive sau ideile dăunătoare. Astăzi, când educația este fragmentată, concentrată pe informație, pe simpla acumulare de date și pe succesul material imediat, în detrimentul formării sufletești, Sfinții Trei Ierarhi ne amintesc că educația adevărată nu separă cultura de spiritualitate. Ei au susținut că științele toate și teologia trebuie să fie interconectate pentru a oferi o înțelegere completă a lumii, a menirii și a formării omului pentru veșnicie. Sfinții Trei Ierarhi sunt modele pentru profesorii care nu doar transmit cunoștințe, ci împletesc arta sădirii înțelepciunii cu grija duhovnicească, cultivând caractere și luminând minți, în timp ce se roagă pentru discipolii lor. Și sunt, în egală măsură, repere pentru tinerii care aspiră la zidirea interioară, care înțeleg că educația este o cale spre desăvârșire, nu doar o goană după validare, titluri și diplome academice”, a spus ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Coralei „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.

