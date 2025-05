Sfințire de cabinet stomatologic la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”

Miercuri, 28 mai, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, au sfințit cabinetul stomatologic școlar „Sfântul Calinic de la Cernica”, amenajat în incinta Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț.

Cu acest prilej, elevii, profesorii și oaspeții prezenți s‑au bucurat de un moment binecuvântat, marcând un pas semnificativ în grija pentru sănătatea trupească a tinerilor, în spiritul unei educații integrale, în care trupul și sufletul sunt deopotrivă ocrotite.

După slujba de sfințire a noului spațiu medical, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a vorbit cu emoție despre importanța îngrijirii sănătății orale, evocând propriile amintiri din vremea când era elev seminarist: „Igiena dentară este o problemă esențială, căci, dacă nu prețuim acest dar de la Dumnezeu, ne vom confrunta cu dificultăți nu doar la tinerețe, ci cu atât mai mult la bătrânețe. Este îmbucurător faptul că elevii seminariști beneficiază acum de această oportunitate binevenită, iar accesul este deschis și pentru cadrele didactice. Este deosebit de important că acest spațiu se află aici, la îndemână, fiind o lucrare realizată cu inimă și dăruire. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate cele săvârșite, căci El binecuvântează asemenea inițiative”.

La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a transmis un cuvânt despre generozitate, recunoștință și legătura tainică dintre om și locul nașterii sale: „Bucuria se naște din generozitate. Mi‑am dat seama de această inimă mare pe care o arată prin bucuria de a le face altora bucurii. Cabinetul stomatologic de aici este una dintre aceste manifestări. Am spus adesea că, dacă fiecare om care s‑a născut undeva și, prin mila Domnului, a primit anumite responsabilități, putere de decizie și capacitatea de a ajuta, s‑ar orienta spre satul său și ar încerca, prin mijloacele pe care le are la dispoziție și prin influența pe care o are orice om aflat într‑o anumită poziție, probabil că satul românesc ar avea astăzi o altă înfățișare”.

Părintele prof. Viorel Laiu, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, a evidențiat importanța momentului și recunoștința comunității față de sprijinul oferit: „Acest cabinet stomatologic a fost înființat din dragostea pe care Înaltpreasfințitul Părinte Calinic o poartă seminarului nostru, școală pe care Înaltpreasfinția Sa a absolvit‑o în jurul anului 1964.

Fiind originar din comuna Crăcăoani, satul Cracăul Negru, și învățând chiar aici, Înaltpreasfinția Sa, care a ajuns de‑a lungul vieții sale în înalte funcții bisericești, a rămas mereu legat sufletește de acest loc. Ori de câte ori se întorcea acasă, trecea cu drag și pe la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț”.

Cabinetul stomatologic școlar a fost amenajat și dotat în mod corespunzător, oferind posibilitatea elevilor din cadrul seminarului să beneficieze de consultații și tratamente stomatologice într‑un mediu sigur, curat și apropiat. Această inițiativă se înscrie într‑un demers mai larg de susținere a sănătății tinerilor și de promovare a educației sanitare timpurii, ca formă concretă de grijă creștină față de cei mici.