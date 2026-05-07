Sfințire de capelă la secția Valu lui Traian a Penitenciarului Poarta Albă

Sfințire de capelă la secția Valu lui Traian a Penitenciarului Poarta Albă

Un articol de: Diac. Eduard Murariu - 07 Mai 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a sfințit miercuri, 6 mai, capela cu hramul „Sfântul Mucenic Varvar tâlharul”. Lăcașul de închinare va putea fi folosit de persoanele private de libertate aflate în custo­dia secției exterioare „Valu lui Traian” din cadrul Penitenciarului Constanța Poarta-Albă.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, chiriarhul a evidențiat că nici o cădere omenească nu copleșește bunătatea lui Dumnezeu, fapt care poate fi văzut și în viața sfântului ocrotitor al bisericii sfințite: „Este o zi cople­șitoare pentru noi că am sfințit această capelă chiar în ziua ocrotitorului ei, Sfântul Varvar, care mai înainte a fost tâlhar. Viața acestuia trebuie să fie pusă în lumină tuturor celor ce viețuiesc în penitenciar, ca să prindă curaj, să nu deznădăjduiască niciodată. Iar sfințirea bisericii, sfințirea mare cum am făcut noi astăzi, este cel mai mare eveniment, pentru că se coboară cerul pe pământ. Hristos este cu noi aici și unde este Hristos, este și Tatăl și Duhul Sfânt. Avem Sfânta Treime aici cu noi. Biserica cu adevărat este o parte din cer. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această sfântă și minunată zi a fericitului Varvar. Cu adevărat, faptele lui au fost foarte multe răutăți adunate: peste 300 de ucideri de oameni, atâtea jefuiri, atâtea batjocoriri, atâtea păcate trupești. Dar păcatele nu copleșesc bunătatea lui Dumnezeu. Prin fericitul Varvar vedem cât de bun este Dumnezeu, cum ne primește pe toți. Căința este cea mai folositoare, cea mai valoroasă faptă a noastră înaintea lui Dumnezeu pe care El o primește. Credința, nădejdea, dragostea - marile virtuți - dacă nu sunt însoțite de căință, ele nu pot să aducă rodul lor. De aceea, iată, credința este începutul virtuților și căința este susținerea virtuții”.

Evenimentul s-a încheiat într-o notă de aleasă prețuire, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie oferind diplome de recunoștință mai multor repre­zentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor. La rândul său, ierarhul a primit din partea comisarului șef de poliție penitenciară Petrică Bănuță, directorul Penitenciarului Constanța Poarta-Albă, o plachetă de recu­noștință. 

 

  • Activităţi catehetice în Episcopia Covasnei şi Harghitei Știri
    Activităţi catehetice în Episcopia Covasnei şi Harghitei

    În cadrul Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), Episcopia Covasnei și Harghitei, prin Sectorul catehetic și pentru activități cu tineretul, a desfășurat, la nivel eparhial, activitățile specifice Concursului național catehetic, ediția a XVIII-a, intitulat „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”.

    07 Mai, 2026
  • Elevi premiaţi în biserica Parohiei Parcul Călăraşi Știri
    Elevi premiaţi în biserica Parohiei Parcul Călăraşi

    În data de 5 mai 2026, Parohia Parcul Călărași din Protoieria Sector 2 Capitală a găzduit premierea elevilor câştigători ai concursului „Port în suflet sărbătoare”, ediția a IV-a. Competiţia interjudețeană de folclor, tradiții și obiceiuri este cuprinsă în lista proiectelor de educație extrașcolară interjudețene, fără finanțare din partea Ministerului Educației și Cercetării, organizate în anul școlar 2025-2026, aprobată prin Anexa 3 la OMEC nr. 3.197/10.02.2026 poziția 370. Proiectul a fost realizat de Școala Gimnazială „Maica Domnului” în parteneriat cu Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor şi Parohia Parcul Călărași din Protoieria Sector 2 Capitală.

    07 Mai, 2026
  • Vizită de studiu în Turcia a elevilor Seminarului teologic din Târgoviște Știri
    Vizită de studiu în Turcia a elevilor Seminarului teologic din Târgoviște

    În perioada 27 aprilie - 1 mai 2026, cu binecuvântarea Înaltprea­sfinţitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște a desfășurat, la Izmir, Turcia, o mobilitate de grup a elevilor în cadrul proiectului Erasmus+.

    07 Mai, 2026
