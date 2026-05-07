Sfințire de capelă la secția Valu lui Traian a Penitenciarului Poarta Albă

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a sfințit miercuri, 6 mai, capela cu hramul „Sfântul Mucenic Varvar tâlharul”. Lăcașul de închinare va putea fi folosit de persoanele private de libertate aflate în custo­dia secției exterioare „Valu lui Traian” din cadrul Penitenciarului Constanța Poarta-Albă.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, chiriarhul a evidențiat că nici o cădere omenească nu copleșește bunătatea lui Dumnezeu, fapt care poate fi văzut și în viața sfântului ocrotitor al bisericii sfințite: „Este o zi cople­șitoare pentru noi că am sfințit această capelă chiar în ziua ocrotitorului ei, Sfântul Varvar, care mai înainte a fost tâlhar. Viața acestuia trebuie să fie pusă în lumină tuturor celor ce viețuiesc în penitenciar, ca să prindă curaj, să nu deznădăjduiască niciodată. Iar sfințirea bisericii, sfințirea mare cum am făcut noi astăzi, este cel mai mare eveniment, pentru că se coboară cerul pe pământ. Hristos este cu noi aici și unde este Hristos, este și Tatăl și Duhul Sfânt. Avem Sfânta Treime aici cu noi. Biserica cu adevărat este o parte din cer. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această sfântă și minunată zi a fericitului Varvar. Cu adevărat, faptele lui au fost foarte multe răutăți adunate: peste 300 de ucideri de oameni, atâtea jefuiri, atâtea batjocoriri, atâtea păcate trupești. Dar păcatele nu copleșesc bunătatea lui Dumnezeu. Prin fericitul Varvar vedem cât de bun este Dumnezeu, cum ne primește pe toți. Căința este cea mai folositoare, cea mai valoroasă faptă a noastră înaintea lui Dumnezeu pe care El o primește. Credința, nădejdea, dragostea - marile virtuți - dacă nu sunt însoțite de căință, ele nu pot să aducă rodul lor. De aceea, iată, credința este începutul virtuților și căința este susținerea virtuții”.

Evenimentul s-a încheiat într-o notă de aleasă prețuire, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie oferind diplome de recunoștință mai multor repre­zentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor. La rândul său, ierarhul a primit din partea comisarului șef de poliție penitenciară Petrică Bănuță, directorul Penitenciarului Constanța Poarta-Albă, o plachetă de recu­noștință.