Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat duminică, 11 ianuarie, la schitul cu hramurile „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului” și „Sfânta
Sfințire de clopotniță în Parohia Coșula, Botoșani
Sâmbătă, 10 ianuarie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a poposit în mijlocul credincioșilor din Parohia „Izvorul Tămăduirii” Coșula, județul Botoșani. Cu această ocazie, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a sfințit o nouă clopotniță.
Din sobor au făcut parte părintele protopop Petru Fercal, precum și părinți stareți și preoți din împrejurimi. Totodată, teologul Petru Purice a fost hirotonit întru diacon.
La finalul slujbei, preotul paroh Adrian Achițenei a mulțumit ierarhului pentru prezența și binecuvântarea sa, exprimându‑și recunoștința și bucuria pentru toate lucrările săvârșite în parohie.
Ctitorul Ionuț Țivlică a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei” pentru mireni, iar ceilalți ostenitori au primit diplome de vrednicie. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a săvârșit apoi și slujba de pomenire a unuia dintre ctitorii bisericii, Bianca‑Ioana, în amintirea căreia a fost ridicată clopotnița.