Sfințire de clopotniță în Parohia Coșula, Botoșani

Știri
Un articol de: Flavius Popa - 12 Ianuarie 2026

Sâmbătă, 10 ianuarie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a poposit în mijlocul credincioșilor din Parohia „Izvorul Tămăduirii” Coșula, județul Botoșani. Cu această ocazie, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a sfințit o nouă clopotniță.

Din sobor au făcut parte părintele protopop Petru Fercal, precum și părinți stareți și preoți din împrejurimi. Totodată, teologul Petru Purice a fost hirotonit întru diacon.

La finalul slujbei, preotul paroh Adrian Achițenei a mulțumit ierarhului pentru prezența și binecuvântarea sa, exprimându‑și recunoștința și bucuria pentru toate lucrările săvârșite în parohie.

Ctitorul Ionuț Țivlică a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei” pentru mireni, iar ceilalți ostenitori au primit diplome de vrednicie. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a săvârșit apoi și slujba de pomenire a unuia dintre ctitorii bisericii, Bianca‑Ioana, în amintirea căreia a fost ridicată clopotnița.

 

