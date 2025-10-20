Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfințire de clopotniță în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din Buzău

Sfințire de clopotniță în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Buzău

Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 20 Octombrie 2025

Credincioșii Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Buzău au primit duminică, 19 octombrie 2025, binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian. Chiriarhul Buzăului și Vrancei a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica ocrotită de cei doi corifei ai Apostolilor, după care a sfințit noua clopotniță a lăcașului de cult, ridicată în anii 2024‑2025.

În soborul slujitor s‑au aflat opt clerici: pr. Dan Necula și pr. Paul‑Constantin Avram, consilieri eparhiali; pr. Costică Panaite, directorul Editurii Eparhiale; pr. paroh Dumitru Bălan; pr. Adrian Cheagă, îmbisericit pe seama Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Buzău; arhid. Daniel Dumitrică, secretar eparhial; arhid. Laurențiu Manea și diac. Gheorghe Țărâncă. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat semnificațiile Evangheliei Duminicii a 20‑a după Rusalii (Luca 7, 11‑16), care ne înfățișează Învierea fiului văduvei din Nain, arătând că Domnul Iisus Hristos este „Biruitorul morții și Dătătorul vieții”. Părintele Arhiepiscop Ciprian a explicat că Mântuitorul a săvârșit această minune din compasiune față de suferința mamei îndurerate, dar mai ales pentru a descoperi lumii adevărul că El este „viața și învierea oamenilor”.

La momentele rânduite din cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Gheorghe Țărâncă a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama Parohiei Mărtinești din Protoieria Focșani II, județul Vrancea, iar tânărul Iulian Grama, ostenitor la Centrul eparhial din Buzău, a fost hirotonit în treapta de diacon.

În semn de apreciere pentru activitatea pilduitoare desfășurată în parohie, părintele paroh Dumitru Bălan a primit Diploma de vrednicie „Episcopul Chesarie” cu insignă.

