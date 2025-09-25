Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfințire de troiță în parohia băcăuană Larga

Data: 25 Septembrie 2025

Sâmbătă, 20 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Larga, Protopopiatul Onești, unde a oficiat slujba de sfințire a unei troițe puse sub ocrotirea Marilor Arhistrategi ai oștilor cerești și a Sfântului Mucenic Sebastian.

La acest moment au participat un sobor numeros de preoți, autorități județene și locale și mulțime de credincioși, între care foarte mulți copii îmbrăcați în portul tradițional românesc.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit celor prezenți despre sensul duhovnicesc al Sfintei și de Viață făcătoarei Cruci și despre importanța acesteia în viața creștinului, mulțumind totodată și ctitorilor. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit și slujba Parastasului pentru toți fiii comunității adormiți în Domnul din toate timpurile și din toate locurile.

La finalul manifestării, părintele Lucian‑Dumitru Vartolomei, parohul comunității, a mulțumit Părintelui Arhiepiscop, primarului localității, precum și tuturor celor prezenți, care au înfrumusețat sărbătoarea comunității din Larga.

 

