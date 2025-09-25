Sfințire de troiță în parohia băcăuană Larga

Data: 25 Septembrie 2025

Sâmbătă, 20 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Larga, Protopopiatul Onești, unde a oficiat slujba de sfințire a unei troițe puse sub ocrotirea Marilor Arhistrategi ai oștilor cerești și a Sfântului Mucenic Sebastian.

La acest moment au participat un sobor numeros de preoți, autorități județene și locale și mulțime de credincioși, între care foarte mulți copii îmbrăcați în portul tradițional românesc.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit celor prezenți despre sensul duhovnicesc al Sfintei și de Viață făcătoarei Cruci și despre importanța acesteia în viața creștinului, mulțumind totodată și ctitorilor. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit și slujba Parastasului pentru toți fiii comunității adormiți în Domnul din toate timpurile și din toate locurile.

La finalul manifestării, părintele Lucian‑Dumitru Vartolomei, parohul comunității, a mulțumit Părintelui Arhiepiscop, primarului localității, precum și tuturor celor prezenți, care au înfrumusețat sărbătoarea comunității din Larga.