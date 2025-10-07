Sfinţire în Parohia Turburea din judeţul Gorj

Duminică, 5 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la biserica cu hramul „Sfânta Treime”, a Parohiei Turburea, Protoieria Târgu Cărbunești, judeţul Gorj. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor ales de preoţi şi diaconi din care au făcut parte părintele protoiereu Ioan Spilcă (Protoieria Târgu Cărbunești) şi părintele protoiereu Ionel Cîmpeanu (Protoieria Târgu Jiu Sud).

În cuvântul de învăţătură, Părintele Mitropolit Irineu a explicat pericopa evanghelică din Dumnica a 19‑a după Rusalii (Predica de pe munte. Iubirea vrăjmaşilor): „Evanghelia de astăzi ne învaţă multe lucruri folositoare vieţii noastre. Cuvintele Mântuitorului ne îndeamnă la viață creștină responsabilă: «precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți‑le şi voi asemenea». Noi dorim ca oamenii să ne vorbească frumos, ca oamenii să ne aprecieze şi să ne laude pentru virtuţile noastre. Însă, Domnul, ca să ne arate cum aceste cuvinte şi acest comportament al oamenilor pot fi adăugate sufletului nostru, ne învaţă că aşa cum vrem noi să ne facă nouă oamenii, aşa să le facem şi noi lor. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne îndeamnă ca noi să facem bine, să nu aşteptăm pe cei de lângă noi să ne facă binele. Noi trebuie să avem un cuvânt bun pentru cei din jurul nostru, să le mulţumim celor care ne ajută, pentru că cel care face o faptă bună, acela primeşte răsplată de la Dumnezeu”.

O treaptă mai sus decât cea obişnuită, a face bine şi a iubi pe cei asemenea nouă, este aceea de a face bine celor care ne fac nouă rău: „Domnul Hristos ne cheamă să răspundem răului cu binele, să îi iubim chiar și pe cei care ne prigonesc, pentru că iubirea adevărată se măsoară în capacitatea de a ierta. În primul rând, trebuie să îi iubim pe vrăjmaşii noştri, ne spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Este o obligaţie, o poruncă. Cu greu se înduplecă omul să îi iubească pe vrăjmaşii săi. Însă, dacă noi nu îi iertăm, nici noi nu vom fi iertaţi de Tatăl Cel ceresc. Numai așa devenim cu adevărat fii ai Tatălui ceresc, numai aşa ne asemănăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, şi atâtor sfinţi, care ne sunt exemple prin vieţile lor. Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana († 26 decembrie), a cărui slujbă de proclamare locală a canonizării am avut‑o acum două săptămâni, este un astfel de exemplu. Sfântul Gherasim şi‑a iertat torţionarul, în temniţa comunistă de la Târgu Ocna. Mai mult decât atât, l‑a spovedit, l‑a împărtăşit, l‑a binecuvântat şi împreună au murit în aceeaşi zi, trecând la Dumnezeu împreună, ţinându‑se de mână în veşnicie”, a exemplificat ierarhul.

După slujba arhierească, Înaltpreasfinția Sa a oficiat slujba de sfințire a praznicarului din curtea lăcașului de cult, lucrare ridicată cu sprijinul enoriașilor și al autorităţilor locale. Cu acest prilej, a oferit cinci gramate de mulțumire celor care s‑au implicat în realizarea acestui proiect: Ion Bârcă, primar al comunei Turburea, Alin Popescu, Nicolae Constantin, Ion Celea și Gheorghe Dumitra. „Toate lucrările de înfrumuseţare ne arată că Biserica este activă, că este permanent în mişcare şi că toţi sunt preocupaţi de Casa lui Dumnezeu, iar greutăţile vieţii cotidiene nu ne împiedică în lucrarea noastră. Această bucurie este deosebită, pentru că astăzi sunteţi în număr mare la Sfânta Liturghie şi vă îngrijiţi, alături de părintele şi de reprezentanţii autorităţilor locale, să aveţi o biserică frumoasă”, a subliniat Părintele Mitropolit.

Pentru râvna și munca pastoral‑misionară depusă în parohie, părintele paroh Alexandru Cristian Găvan a fost distins cu rangul clerical de iconom.

La eveniment au participat numeroși credincioși, reprezentanți ai autorităților locale și preoți din Protoieria Târgu Cărbunești, care s‑au bucurat de binecuvântarea arhierească şi de comuniunea frățească şi liturgică.