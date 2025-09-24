Sfințirea bisericii românești din Concepción, Chile

Data: 24 Septembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, se află într‑o vizită istorică în America Latină, alături de o delegație formată din părintele Daniel Ene, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a SUA, părintele Călin Barbolovici, protopop pentru Centrul SUA, și Claudiu Bărdăzău, cântăreț la Parohia „Sfânta Treime” din Rochester, NY, conform mitropolia.us.

Acest pelerinaj pastoral și misionar cuprinde întâlniri cu autorități locale și centrale, dialoguri cu ierarhi ai Bisericilor Ortodoxe surori și cu reprezentanți ai altor culte prezente în America Latină.

Vizita pastoral‑misionară a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nicolae în America Latină a cunoscut un moment de înălțare deosebită prin sfințirea noii biserici ortodoxe românești din Concepción, Chile, închinată Sfântului Cuvios Siluan Athonitul și Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș.

Sâmbătă dimineața, 20 septembrie, delegația mitropolitană a fost întâmpinată la aeroportul din Concepción cu pâine și sare, semn al ospitalității creștine și al bucuriei frățești. Alături de părintele paroh Alex Vladimir Aedo Vilugrón și diaconul Nicholas Méndez, au fost prezenți membrii Consiliului parohial, credincioși ai comunității și un grup de dansatori care au prezentat tradiția lor populară. Momentului i‑a conferit noblețe Floricel Mocanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Chile, care a însoțit delegația.

Pentru comunitatea din Concepción, darul cel mai de preț a fost aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Epictet și Astion, cei dintâi martiri atestați pe pământul românesc, din cetatea Halmyris (sec. IV), pentru a fi așezate în piciorul Sfintei Mese, după rânduiala străveche a sfințirii bisericii, prin care Altarul devine pecetluit de jertfa martirilor. Prin sângele lor, acești sfinți au întărit temelia Bisericii în pământul străromân, iar acum, prin așezarea moaștelor lor la „capătul lumii”, în America Latină, se leagă tainic începuturile creștinismului românesc de noile răsărituri ale Ortodoxiei din emisfera sudică.

Duminică dimineața, 21 septembrie, după sfințirea apei de către părintele protopop Călin Barbolovici, a urmat slujba târnosirii bisericii. Soborului i s‑au alăturat părintele Petru Neaga, parohul Bisericii „Buna Vestire” din Cleveland, Ohio - comunitate înfrățită cu parohia din Concepción -, precum și părintele Alexis Peña‑Alfaro din Recife, Brazilia, reprezentant al Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Conform tipicului ortodox, sfințirea a început cu înconjurarea bisericii împreună cu sfintele moaște, cu cele trei opriri, în care s‑au citit Apostolul și Evanghelia și s‑au rostit rugăciuni. Zidurile au fost stropite cu apă sfințită și unse cu Sfântul și Marele Mir. În interior, momentul de mare intensitate a fost așezarea moaștelor Sfinților Epictet și Astion în piciorul Sfintei Mese, act prin care Altarul a fost pecetluit și întărit pe jertfa martirilor, potrivit rânduielii apostolice. Sfânta Masă a fost apoi spălată cu apă și vin, unsă cu Sfântul și Marele Mir și înveșmântată în giulgiu alb. Peste ea au fost așezate Sfântul Antimis, Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce. Prin această slujbă săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae împreună cu alesul sobor de slujitori, biserica a devenit nu doar zid consacrat, ci icoană vie a Împărăției lui Dumnezeu, loc de întâlnire între cer și pământ.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat unicitatea și măreția momentului: „Sfințirea unei biserici este un eveniment mare, sfânt şi binecuvântat. Ea se petrece odată la 100-200 de ani și reprezintă pentru comunitate un prilej de mulțumire adusă lui Dumnezeu și de invocare a harului Său sfințitor, ca această lucrare - rod al jertfei credincioșilor - să fie transfigurată asemenea darurilor aduse pe Sfântul Altar.”

În semn de recunoștință, părintele paroh Alex Vladimir Aedo Vilugrón a primit Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” al mitropoliei, iar comunității i‑a fost dăruită o icoană a ocrotitorilor noii biserici: Sfântul Siluan Athonitul și Sfânta Filofteia de la Curtea de Argeș.

După încheierea slujbei și bucuria unei agape frățești, seara a fost dedicată unei întâlniri cu peste douăzeci de tineri ai parohiei. Cu inimile pline de curiozitate și de dorința sinceră de a aprofunda Ortodoxia, tinerii au adresat numeroase întrebări Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nicolae. Dialogul a fost viu, profund și luminător, aducând în prim‑plan temele fundamentale ale credinței și vieții bisericești, dar și frământările tinerești căutătoare de sens.

Îmbogățită de harul sfințirii și de întâlnirea cu comunitatea din Concepción, delegația mitropolitană și‑a continuat drumul misionar, îndreptându‑se spre Quito, Ecuador, unde o nouă etapă duhovnicească se așază pe itinerarul vizitei.