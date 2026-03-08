Sfințirea Capelei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” în comuna Mogoșoaia

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a poposit în Duminica a 2‑a din Sfântul și Marele Post, a Sfântului Grigorie Palama, 8 martie, în Parohia Mogoșoaia II, județul Ilfov, unde a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit și slujba de sfințire a noii capele din cimitirul localității Mogoșoaia.

Ziua de 8 martie a început prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul în biserica cu hramurile „Acoperământul Maicii Domnului”, „Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou” și „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” a Parohiei Mogoșoaia II, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a făcut o paralelă între minunea vindecării slăbănogului din Capernaum și teologia Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului.

„Evanghelia, ca și sărbătoarea de astăzi, adică pomenirea Sfântului Grigorie Palama, ne vorbește despre lumină, despre bucuria de a fi alături de cei care au nevoie de ajutor, despre prietenie și speranță, adică despre nădejde, vechiul cuvânt al Bisericii. De ce ne vorbește această Evanghelie despre lumină? Pentru că în cetatea Capernaum, acolo unde Mântuitorul a petrecut mai mulți ani împreună cu ucenicii Săi, după ce fusese alungat din Nazaret, locul unde copilărise, Domnul nostru Iisus Hristos a săvârșit foarte multe minuni. Cele mai multe minuni le‑a săvârșit în acel loc. Dar, cu toate acestea, oamenii au rămas împietriți. Mântuitorul a fost mâhnit de atitudinea lor. De aceea Domnul a plâns cetatea, așa cum a plâns și alte cetăți, și i‑a spus într‑o zi cetății, adică celor care erau acolo: «Capernaume, Capernaume, până la cer te‑ai ridicat, până la iad te vei coborî»”, a explicat Preasfinția Sa.

Vorbind despre transformarea lăuntrică prin conștientizarea propriilor neputințe și căutarea luminii necreate, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a amintit de o experiență mistică profundă din viața Sfântului Grigorie Palama: „Sfântul Grigorie Palama s‑a rugat foarte mult, ani la rând, cu următoarele cuvinte: «Doamne, luminează‑mi întunericul!». Și Sfântul Ioan Teologul a ajuns la el, în urma atâtor rugăciuni, și l‑a întrebat de ce are o asemenea cerere. «Pentru că eu sunt un om cu păcate, cu neputințele mele, și de aceea vreau să fiu izbăvit de acest întuneric», a răspuns Sfântul Grigorie. Și Sfântul Ioan Teologul, care a vorbit despre lumină, despre «acea Lumină care venise în lume și care luminează pe tot omul», i‑a spus că Maica Domnului îl va ocroti și‑l va însoți din acel moment. După atâta rugăciune stăruitoare, el a primit promisiunea unui ajutor special de la Maica Domnului. Și, astfel, a devenit un fiu al luminii, cum ar trebui să devenim toți”.

La momentele rânduite din cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul i‑a hirotonit întru preot pe diaconul Ioan Rusu, pe seama Parohiei Țipărești, Protopopiatul Ploiești Nord, județul Prahova, și întru diacon pe teologul Marius‑Daniel Pândaru, pe seama Parohiei Leordeni, Protopopiatul Ilfov Sud, județul Ilfov.

Din soborul de slujitori a făcut parte pr. Sorin‑Vasile Tancău, consilier patriarhal; pr. Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; pr. Cristian Mihai Burcea, protoiereu al Protoieriei Ilfov Nord; pr. Iulian Răducă, preot paroh al Parohiei Mogoșoaia II, precum și alți clerici.

După terminarea Sfintei Liturghii, soborul de slujitori și credincioșii prezenți s‑au îndreptat spre cimitirul din Mogoșoaia unde a fost săvârșită slujba de sfințire prin stropire cu apă sfințită și ungere cu untdelemn sfințit a Capelei cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.

Aici, părintele protoiereu Cristian Mihai Burcea a adresat un cuvânt de mulțumire: „Capela aceasta arată iubirea și pentru cei adormiți pe care îi cinstim prin rugăciunile noastre și prin slujbele de prohodire, dar și pentru credincioși, pentru membrii familiei care participă în condiții civilizate la niște momente destul de grele, de dureroase din viața familiilor lor. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă, Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul care a adus în mijlocul nostru binecuvântarea lui Dumnezeu și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Mulțumim ctitorilor, binefăcătorilor și tuturor credincioșilor cu care astăzi ne‑am unit într‑o suflare de rugăciune înaintea lui Dumnezeu”.

Pentru ajutorul acordat în zidirea noului lăcaș, primarul comunei Mogoșoaia, Florin‑Răducu Covaci, a primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” și diploma Anului Centenar al Patriarhiei Române cu medalie, iar ctitorul Teia Sponte a primit diploma Anului Centenar al Patriarhiei Române cu medalie.