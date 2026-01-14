Sfințirea catapetesmei unei biserici din Constanța

Credincioșii parohiei constănțene cu hramurile „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” și „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” au participat în ziua de 13 ianuarie la sfințirea catapetesmei bisericii parohiale. Slujba de sfințire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a binecuvântat și celelalte lucrări realizate în ultima perioadă la lăcașul de cult.

În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, iar în cuvântul de învățătură a vorbit despre credința statornică a Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic, pomeniți de Biserica Ortodoxă Română la 13 ianuarie.

„Am poposit mai devreme în această biserică, întrucât ne apropiem de sărbătoarea Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, pe care îl vom cinsti la data de 17 ianuarie. Totodată, astăzi îi prăznuim cu multă evlavie pe Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic. Sfântul Ermil era diacon, iar Stratonic era mai‑marele temniței. În vremea prigoanei declanșate de împăratul Liciniu, un mare iubitor de idoli, aceștia au fost supuși chinurilor pentru credința lor și, în cele din urmă, au fost înecați în Dunăre. După trei zile, trupurile lor au fost aduse de ape la mal, iar creștinii le‑au ridicat și le‑au îngropat cu cinste. Deasupra mormântului lor se răspândea bună mireasmă, semn al sfințeniei vieții lor, iar mai târziu au fost dezgropați și așezați la loc de cinste”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, după cum transmite TRINITAS TV.