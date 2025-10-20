Sfințirea Catedralei „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” din Găești

Data: 20 Octombrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a sfințit duminică, 19 octombrie, catedrala cu hramul „Sfântul Voievod Neagoe Basarab”, din orașul Găești, județul Dâmbovița, apoi a săvârșit Sfânta Liturghie, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Pe lângă numeroșii credincioși prezenți, la sfințire au participat și elevi din orașul Găești, însoțiți de profesorii lor de religie, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul bărbătesc „Valachia Christiana”.

Părintele Ionuț Adrian Ghibanu, vicar eparhial, a dat citire Actului de sfințire a catedralei din Găești, apoi părintele protopop Gheorghe Valeriu, parohul sfântului lăcaș, a rostit cuvântul de bun-venit adresat Înaltpreasfinției Sale, mulțumind pentru întregul sprijin oferit.

În cadrul Sfintei Liturghii, chiriarhul l‑a hirotonit întru preot, pe seama Parohiei Moroieni II, județul Dâmbovița, pe diaconul Vlad Nicolae, absolvent de licență și de master al Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște.

În cuvântul său, referindu‑se la tema evanghelică a acestei duminici - „Învierea fiului văduvei din Nain”, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a subliniat că „milostivirea, bunătatea și iubirea sunt specifice limbajului lui Dumnezeu adresat lumii, iar între tinerețe și Înviere există o strânsă și puternică legătură, deoarece este vorba despre taina înnoirii din temelii a vieții, care animă existența noastră și constituie centrul misiunii creștine”.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a spus că „târnosirea unei biserici reprezintă adăugarea, în splendidul patrimoniu sacru, cultural și spiritual, local și național al tezaurului Ortodoxiei și neamului românesc, a unei biserici nou-construite, care vorbește despre efervescența credinței și despre faptul că generațiile contemporane sunt recunoscătoare pentru gloria trecutului, construind prezentul și viitorul, adică propria istorie, pe fundamentele valorilor creștine”.

Părintele Arhiepiscop Nifon a acordat „Diploma chiriarhală de recunoștință” lui Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița; fostului primar al orașului Găești, Grigore Gheorghe; pictorului Cătălin Palamariu; părintelui Gheorghe Valeriu, protopop al Protoieriei Găești; părintelui Marius Stan, protopop al Protoieriei Târgoviște Sud; și părintelui Adrian Ion Constantin, fost protopop al Protoieriei Găești.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților centrale și locale.