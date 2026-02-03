Sfințirea clopotelor Parohiei Ceamurlia de Sus din județul Tulcea

Parohia Ceamurlia de Sus, Protopopiatul Babadag, județul Tulcea, a trăit un moment de aleasă bucurie duhovnicească sâmbătă, 31 ianuarie, cu prilejul sfințirii clopotelor și a clopotniței bisericii parohiale. Evenimentul a avut loc în contextul vizitelor pastorale efectuate în mai multe parohii tulcene de către Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Ziua a început cu oficierea Sfintei Liturghii de ierarh, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujbei, Preasfinția Sa a săvârșit și o hirotonie de diacon.

Slujba de sfințire a clopotelor și a clopotniței a fost oficiată de Părintele Episcop Visarion împreună cu același sobor de clerici.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, ierarhul a subliniat importanța clopotelor ca glas al Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos de chemare la rugăciune și semn al legăturii vii dintre Dumnezeu și oameni.

„Am slujit cu bucurie astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din localitatea Ceamurlia de Sus. Totodată, am binecuvântat noile clopotele și noua clopotniță și am adus slavă, cinste și mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra părintelui paroh George Nedeloiu, și asupra credincioșilor acestei parohii. Această biserică este istorică, care în ultima perioadă a fost înnoită atât la interior, cât și la exterior”, a explicat Preasfinția Sa pentru TRINITAS TV.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a acordat rangul de iconom stavrofor părintelui paroh George Nedeloiu, în semn de apreciere pentru activitatea sa pastoral‑misionară desfășurată la biserica ce îl are ocrotitor spiritual pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

De asemenea, ierarhul a oferit acte de apreciere tuturor binefăcătorilor parohiei: Paris Sterică; Liboș Nicolae; Bușu Constantin și Maliu Stelian.

Situată într‑o zonă cu vechi tradiții etnografice și religioase, cu o comunitate bulgară din secolul al XIX‑lea, apoi aromână, localitatea Ceamurlia de Sus păstrează specificul comunităților dobrogene de pe linia vechilor drumuri comerciale dintre Dunăre și litoral, unde biserica a fost dintotdeauna centru de coeziune și identitate spirituală.

În aceeași zi, Preasfințitul Părinte Visarion a vizitat și Parohia Baia II, unde a oferit îndrumare și binecuvântare pentru continuarea lucrărilor aflate în desfășurare.