Sfințirea metocului Mănăstirii Stănișoara din Vâlcea

Data: 04 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a sfințit luni, 3 noiembrie, metocul Mănăstirii Stănișoara, județul Vâlcea.

„Metocul Mănăstirii Stânișoara continuă tradiția de peste trei secole de viață ascetică a vetrei monahale de pe Muntele Cozia, reînnoind permanent legătura dintre tradiție și actualitate”, a spus Înaltpreasfinția Sa, la finalul slujbei de sfințire, se arată pe arhiepiscopiaramnicului.ro.

Arhiepiscopul Râmnicului a accentuat că „această nouă ctitorie reprezintă o reparație morală și duhovnicească față de pierderea și distrugerea vechilor schituri de pe valea Oltului”. „Așadar, construirea metocului Mănăstirii Stânișoara poate fi înțeleasă ca o mărturisire a credinței și a responsabilității față de trecut. Este o formă de anamneză duhovnicească, prin care Biserica nu doar își amintește de ceea ce s‑a pierdut, ci și reface ceea ce timpul a destrămat. Astfel, zidirea unui nou metoc devine o lucrare de vindecare spirituală, o reparație morală față de istorie”, a mai explicat ierarhul.

Piatra de temelie a fost aşezată la data de 4 mai 2025, iar cu ajutorul lui Dumnezeu s‑a construit o frumoasă biserică de lemn, ca loc de tainică rugăciune, care aminteşte de râvna de a‑i urma lui Avraam în primirea străinilor, pentru a se împărtăși apoi de binecuvântarea şi de cereştile daruri ale lui Dumnezeu, se mai arată pe site‑ul eparhiei.