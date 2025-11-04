Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sfințirea metocului Mănăstirii Stănișoara din Vâlcea

Sfințirea metocului Mănăstirii Stănișoara din Vâlcea

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 04 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a sfințit luni, 3 noiembrie, metocul Mănăstirii Stănișoara, județul Vâlcea.

„Metocul Mănăstirii Stânișoara continuă tradiția de peste trei secole de viață ascetică a vetrei monahale de pe Muntele Cozia, reînnoind permanent legătura dintre tradiție și actualitate”, a spus Înaltpreasfinția Sa, la finalul slujbei de sfințire, se arată pe arhiepiscopiaramnicului.ro.

Arhiepiscopul Râmnicului a accentuat că „această nouă ctitorie reprezintă o reparație morală și duhovnicească față de pierderea și distrugerea vechilor schituri de pe valea Oltului”. „Așadar, construirea metocului Mănăstirii Stânișoara poate fi înțeleasă ca o mărturisire a credinței și a responsabilității față de trecut. Este o formă de anamneză duhovnicească, prin care Biserica nu doar își amintește de ceea ce s‑a pierdut, ci și reface ceea ce timpul a destrămat. Astfel, zidirea unui nou metoc devine o lucrare de vindecare spirituală, o reparație morală față de istorie”, a mai explicat ierarhul.

Piatra de temelie a fost aşezată la data de 4 mai 2025, iar cu ajutorul lui Dumnezeu s‑a construit o frumoasă biserică de lemn, ca loc de tainică rugăciune, care aminteşte de râvna de a‑i urma lui Avraam în primirea străinilor, pentru a se împărtăși apoi de binecuvântarea şi de cereştile daruri ale lui Dumnezeu, se mai arată pe site‑ul eparhiei.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului  -   sfintire  -   Mănăstirea Stănişoara
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri