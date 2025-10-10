Sfințirea noului așezământ de copii din Parohia Cornești

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat marţi, 7 octombrie, în mijlocul credincioșilor din Parohia Cornești, Protopopiatul Huedin, județul Cluj, unde a sfințit Așezământul de copii „Sfânta Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis”.

În biserica parohială cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie, apoi, pornind de la versetele scripturistice: „Podoaba lor nu e cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur și îmbrăcarea hainelor scumpe, ci e omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu” (I Petru 3, 3‑4), a vorbit despre implicarea duhovnicească a femeii creștine și despre importanța misiunii acesteia în societatea contemporană. Un exemplu în acest sens îl reprezintă mulțimea femeilor creștine care au sprijinit edificarea Așezământului de copii „Sfânta Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis”. De asemenea, a subliniat importanța faptelor milei creștine și l‑a felicitat pe pr. paroh Dănuț Gheorghe Pintea pentru bogata activitate social‑filantropică.

Ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Ioan Bujor, pe seama Parohiei Cornești, Protopopiatul Huedin. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” al Parohiei Cornești, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca.

Pentru bogata activitate desfășurată în cei 42 de ani de slujire sacerdotală, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i‑a acordat parohului Dănuț‑Gheorghe Pintea Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru clerici. Părintele Dorin Ioan Martin a fost hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală, iar arhidiaconul prof. Cristian Andrei Hideg a primit „Gramata mitropolitană”, însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a credinciosului.

Maria Dan a fost distinsă cu „Crucea Transilvană” pentru mireni, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului. De asemenea, au mai primit distincții numeroşi binefăcători, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Un nou așezământ social pentru copii

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba Sfeștaniei și a binecuvântat Așezământul de copii „Sfânta Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis” din cadrul Parohiei Cornești.

Inițiativa construirii așezământului aparține preotului paroh Dănuț‑Gheorghe Pintea și reprezintă o șansă la educație și la o viață normală pentru 25 de copii proveniți din familii aflate în dificultate.

Acest proiect social‑filantropic este rodul unei lucrări începute în 10 august 2021, când a fost pusă piatra de temelie, tot de către Mitropolitul Andrei. Clădirea a fost ridicată pe trei niveluri, are o suprafață de aproximativ 850 metri pătraţi și cuprinde: camere pentru copii - fiecare cu baie proprie, săli de curs, sală de lectură, sală festivă, bibliotecă, cabinet medical, cabinet stomatologic, sală de mese, bucătărie, birouri administrative, arhivă, grupuri sanitare, alte anexe, precum și o curte generoasă cu spații verzi, locuri de joacă și teren de sport sintetic. Toate acestea vor oferi copiilor un mediu sigur și prietenos, așezământul fiind pregătit pentru a primi licența de funcționare.