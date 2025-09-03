Sfințirea noului paraclis al Mănăstirii Sihăstria Râșcăi din judeţul Suceava

An de an, cronica Mănăstirii Sihăstria Râșcăi se îmbogățește cu noi pagini ce surprind fapte prin care cei ce și‑au alipit inima de acest tânăr așezământ monahal din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților caută să‑și agonisească nume veșnic și nepieritor în Împărăția lui Dumnezeu. Fila însemnată cu data de sâmbătă, 30 august 2025, va da mărturie peste veacuri despre sfințirea Paraclisului „Sfântul Ierarh Lazăr”, săvârșită de un sobor numeros de arhierei.

Ziua nu a fost întâmplător aleasă, la această dată fiind prăznuit Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului, ocrotitorul acestei mănăstiri ridicate în mai puțin de zece ani în poiana în care cuviosul obișnuia să se retragă adesea. Pentru folosul fiilor duhovnicești ai mănăstirii și al pelerinilor din diferite județe au fost aduse spre închinare, de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia: Brâul Maicii Domnului, a cărui așezare în raclă a fost pomenită la 31 august; părticele din cinstitele moaște ale Sfinților Ierarhi Nectarie și Lazăr, precum şi alte sfinte odoare.

Ca o încununare a sărbătorii ocrotitorului, slujba de târnosire a paraclisului mănăstirii a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, împreună cu alți nouă arhierei ai Bisericii noastre: Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei; Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix; Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei; Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor; Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului; Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Soborul de ierarhi a săvârșit mai întâi, înaintea ușilor încuiate, slujba de sfințire a paraclisului așezat sub ocrotirea Sfântului și Dreptului Lazăr, cel care a fost înviat din morți a patra zi, în Betania, de Mântuitorul Hristos, și care a fost Episcop de Kitium, astăzi Larnaca, în Cipru. După ce au însemnat fiecare absidă în chipul Sfintei Cruci cu Sfântul și Marele Mir și prin stropire cu agheasmă, prin această separare simbolică de cele lumești punând deoparte pentru Dumnezeu acest spațiu, ierarhii au intrat în Sfântul Altar, unde au pecetluit Sfânta Masă, nu înainte de a așeza în interiorul ei părticele din cinstite moaște de mucenici și hrisovul de sfințire. La sfârșit, pictura în frescă a fost stropită cu agheasmă și însemnată cu Sfântul și Marele Mir.

După închinarea în biserica mare a mănăstirii, unde au fost așezate cinstitele odoare aduse din Grecia spre mângâierea miilor de credincioși, soborul de slujitori s‑a îndreptat spre Altarul de vară, de lângă pădure, pentru a încununa această zi prin săvârșirea Sfintei Liturghii.

La momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, ocrotitorul acestei frumoase lavre, care a înflorit ca un crin al pustiei în ultimul deceniu. Schițând biografia sihastrului iubitor de isihie și portretul lui duhovnicesc, Preasfinția Sa a evidențiat rolul acestuia de monah îmbunătățit, stareț destoinic, ierarh luminat și părinte călăuzitor spre mântuire al multor suflete, între care s‑a numărat și Sfânta Teodora de la Sihla. „Din viața acestui nevoitor legat de Mănăstirea Râșca și, iată, de mănăstirea construită aproape de locul unde s‑a nevoit el, ar trebui să învățăm că nimic nu este mai important decât prietenia cu Dumnezeu. Prietenia cu oamenii este adesea înșelătoare și trecătoare. Prietenia cu Dumnezeu este singura care durează nu doar aici, ci mai ales în lumea de dincolo. (...) Ea dă sens vieții cuiva și, desigur, și vieții noastre în măsura în care suntem preocupați de ea. Prietenia cu Dumnezeu rămâne virtutea cea dintâi a acestui mult nevoitor stareț ierarh și rugător pentru aceste locuri”, a subliniat Părintele Episcop‑vicar Timotei Prahoveanul.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a mulțumit pentru slujire soborului de arhierei, precum și celorlalți clerici, dar și credincioșilor și pelerinilor pentru prezență și împreună‑rugăciune. În semn de prețuire pentru susținerea lucrării desfășurate la noua chinovie ridicată pe Valea Râșcuței, chiriarhul a oferit distincții de vrednicie lui Ioan Ungureanu și familiei Teodora și Vasile Sandu, respectiv familiei Elena și Mircea Dincu.

În continuare, părintele arhimandrit Mihail Bălan, starețul așezământului monahal, a adus mulțumiri tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a evenimentului însemnat din viața mănăstirii. Pentru a marca bucuria hramului, toți pelerinii au primit la plecare pachete cu produse alimentare, informează site‑ul arhiepiscopiasucevei.ro.