Sfințirea paraclisului unei parohii din județul Dolj

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit duminică, 24 august, Sfânta Liturghie în Parohia Predești, județul Dolj, unde a sfințit și paraclisul din localitate, cu hramul „Sfântul Apostol Andrei”. Noul lăcaș de cult a fost ridicat prin osteneala și jertfelnicia credincioșilor, cu purtarea de grijă a părintelui paroh Stancu Tuiu.

Mitropolitul Olteniei a săvârșit duminică Sfânta Liturghie în parohia doljeană Predești, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, din care a făcut parte și părintele protopop Emilian Cimpoeru de la Protoieria Craiova Nord.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit slujba de sfințire a paraclisului parohiei, închinat Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Noul lăcaș de cult a fost ridicat prin osteneala și jertfelnicia credincioșilor, cu purtarea de grijă a părintelui paroh Stancu Tuiu.

La final, în semn de apreciere, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a oferit Gramata de mulțumire primarului Florian Șerban, pentru sprijinirea lucrărilor de construcție și de pictare a noului lăcaș, precum și părintelui paroh Stancu Tuiu. Totodată, în cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru Cosmin Bălăceanu, pe seama Parohiei Ciutura, Protoieria Craiova Nord, județul Dolj.

În cuvântul de învățătură, pornind de la Pilda datornicului nemilostiv (Matei 18, 23‑35), Părintele Mitropolit Irineu a subliniat importanța iertării aproapelui și a trăirii creștinești autentice: „Noi vedem mila şi iubirea lui Dumnezeu în pilda pe care am ascultat‑o. Dumnezeu ne iartă datorii incomensurabile prin mila și dragostea Sa, dar ne cere să fim, la rândul nostru, iertători față de cei din jur. Lipsa iertării închide sufletul și umbreşte harul, în timp ce inima milostivă se aseamănă cu inima Tatălui ceresc, Care revarsă iubirea Sa peste cei buni și peste cei răi, cei din urmă aflând însă şi măsura dreptăţii lui Dumnezeu. Noi păcătuim în faţa lui Dumnezeu, dar primim iertare pentru toate acestea, atunci când conştientizăm, când cerem iertare şi mai ales când iertăm şi noi pe cei care ne‑au greşit. Dumnezeu ne păstrează în viaţă, ne dăruieşte tot ceea ce ne trebuie, dar uităm să venim la biserică să Îi mulţumim, uităm să spunem rugăciunile când ne trezim şi înainte să ne culcăm sau când ne aşezăm la masă. Dumnezeu ne‑a lăsat rugăciunea Tatăl nostru în care spunem: «Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri» ca îndemn şi bună practică pentru desăvârşire”.

Sărbătoarea s‑a încheiat cu binecuvântarea arhierească adresată tuturor credincioșilor prezenți. Înaltpreasfinția Sa i‑a felicitat pe toţi cei prezenţi şi i‑a îndemnat pe cei din comunitate să păstreze unitatea și dragostea frățească, continuând lucrarea frumoasă începută la noul lăcaș de cult.