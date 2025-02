Sfințirea Școlii Gimnaziale „Episcop Iacov Antonovici” din Bârlad

Data: 11 Feb 2025

Sâmbătă, 8 februarie 2025, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat slujba de sfințire a Școlii Gimnaziale „Episcop Iacov Antonovici” din municipiul Bârlad, clădire ce în ultimii ani a fost supusă unui proces amplu de modernizare, informează Biroul de presă al eparhiei. De asemenea, ierarhul Hușilor a sfințit și troița ridicată din imediata apropiere a școlii, iar bustul Episcopului Iacov Antonovici a fost relocat într‑un spațiu mult mai vizibil.

La eveniment au participat autorități centrale, județene și locale, colectivul cadrelor didactice, părintele protopop Andrei Mereuță și preoți din municipiul Bârlad.

În cuvântul adresat celor prezenți, Părintele Episcop Ignatie a vorbit despre rolul deosebit pe care îl are profesorul în modelarea caracterului elevilor: „Este un moment de bucurie și de lumină, pentru că am chemat binecuvântarea lui Dumnezeu peste truda care a fost depusă aici, în reabilitarea acestei școli, care este foarte primitoare și are condiţii foarte bune, din toate punctele de vedere, atât pentru actul educațional, cât și pentru cel medical - există și un cabinet medical. Trăim într‑o societate în care asistăm la foarte multe schimbări structurale. Una dintre mutațiile fundamentale, pe care eu o resimt, rezidă în faptul că, pe undeva, s‑a defectat raportul corect și echilibrat între profesori și elevi. Din păcate, există o preocupare prea obsesivă pentru a diminua autoritatea profesorului în faţa elevului, în sensul că se pune un foarte mare accent, atât în Europa, cât și în România, pe partea emoţională - adică să ţinem cont întotdeauna, și aproape exclusiv, de partea emoţională a copilului și să acţionăm, în actul educațional, ţinând cont numai de aceasta. În acest sens, în multe situaţii se ajunge în punctul în care asistăm la un șantaj în ceea ce privește modul de a se comporta al unui elev faţă de profesorul său. Evident că ar trebui să recuperăm echilibrul între autoritatea frumoasă care decurge din pregătirea intelectuală, din probitatea morală și din calitatea vieţii pe care o duce un dascăl, și ceea ce simte copilul - nevoile și problemele cu care el se confruntă. Nu cred că ar trebui să prevaleze una în detrimentul celeilalte. Dimpotrivă, ar trebui găsit un punct de joncțiune între cele două, pentru că numai în felul acesta putem să ne bucurăm de un act educațional foarte bun”.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a conferit, în semn de recunoștinţă și multă mulţumire, pentru implicarea în reabilitarea acestei școli două distincții: Distincţia de vrednicie „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” doamnei director Gabriela Ciorici și Crucea Eparhială „Episcopul Grigorie Leu” domnului profesor Constantin Corneliu Pleșu, care din propriile resurse a ridicat troiţa care străjuiește școala.