Sfințirea și inaugurarea Centrului de îngrijiri paliative pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară

Centrul de îngrijiri paliative pediatrice „Sfântul Hristofor” din localitatea clujeană Sânnicoară a fost inaugurat joi, 16 octombrie. Centrul este un proiect medico‑social al Asociației „Sfântul Nectarie” din cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care va asista, în mod gratuit, pacienți minori cu boli cronice progresive, în diferite stadii ale bolii.

Evenimentul a avut loc în prezența a trei ierarhi, a oficialităților centrale, județene și locale, a numeroși clerici, ctitori, binefăcători și susținători ai primului centru de îngrijiri paliative pediatrice cu asistență complexă și gratuită din România. Proiectul medical cuprinde 38 de locuri, un paraclis, cabinete medicale, săli de tratament, precum şi spaţii de joacă.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, au săvârşit slujba Sfeștaniei și au binecuvântat noul așezământ.

Cei trei ierarhi, înconjurați de un sobor de clerici, au târnosit paraclisul centrului, cu hramul „Sfântul Mucenic Hristofor”.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la îndemnul Mântuitorului: „De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în Împărăţia cerurilor” (Matei 18, 3). Ierarhul a vorbit despre importanța faptelor milei trupești - între care se numără și ajutorarea celor bolnavi - și i‑a felicitat pe toți cei care pun în practică faptele milei creștine, implicându‑se în edificarea Centrului de îngrijiri paliative pediatrice.

„În acest așezământ, în acest centru de îngrijiri paliative, în centrul atenției vor fi copilașii. Suferința e grea pentru oricine, dar mai ales pentru copilași, pentru că suferința lor este și suferința părinților. Așa că, aici, unde vor fi îngrijiți copiii, una dintre faptele milei creștine va fi pusă în evidență: a‑i cerceta pe cei bolnavi (...) La această faptă a milei trupești - «bolnav am fost și M‑ați cercetat» - ne oprim în mod special. (...) Prin urmare, gândul părintelui Bogdan Chiorean de a ridica și pentru copilași un centru de îngrijiri paliative este binecuvântat. Acest gând l‑a îmbrățișat și Preasfințitul Părinte Benedict și, în perioada cât a fost Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a pus multă osârdie la ridicarea acestuia”, a spus Părintele Mitropolit Andrei.

„Dovada vie a expresiei providenţei”

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, care în perioada 2020-2025 a fost Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Clujului și, din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, a îndeplinit funcția de președinte al Asociației „Sfântul Nectarie”-Cluj, s-a ocupat îndeaproape de ctitorirea centrului.

„Centrul «Sfântul Hristofor» este dovada vie a expresiei providenței. (...) Nu s‑a făcut rabat de la nimic, așezând viața și pe cel în nevoie foarte sus în ierarhia de valori a lumii. Voi adăuga acum speranța, dar și rugăciunea noastră, ca acest centru să adune oameni care știu să iubească și să se dăruiască. Această componentă este temelia vie pentru ceea ce ne dorim să urmeze. Cele 19 saloane vor adăposti copii în durere, care au nevoie de acest lucru. Ceea ce s‑a întâmplat până acum a fost, mai ales, rodul dragostei exprimate în formă materială. Iar ceea ce va urma de acum va fi semnul dragostei spirituale, prin excelență, pe modelul «voi cei tari să purtați slăbiciunile celor mai slabi» (Romani 15, 1)”, a spus Preasfințitul Părinte Benedict.

De asemenea, despre importanța și necesitatea acestui proiect medico‑social au mai vorbit: pr. dr. Bogdan Chiorean, directorul Centrului de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj‑Napoca; Maria Forna, prefectul județului Cluj; Horațiu‑Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; Luminița Lucia Brustur Chirilă, director general al Casei de Asigurări de Sănătate Cluj; Cristina Ramona Belce, primarul comunei Apahida; și pr. Lorand‑Emanuel Komives, ctitor și coordonator al Centrului „Sfântul Hristofor”.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a oferit mai multe distincții clericilor și mirenilor implicați în acest amplu proiect social‑filantropic.

Din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfinția Sa i‑a oferit inginerului Ioan Scuturici, ctitor și constructorul clădirii, Ordinul „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit”. Pr. dr. Bogdan Chiorean a primit „Crucea Transilvană” pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, iar pr. Lorand‑Emanuel Komives, ctitor și coordonator al Centrului „Sfântul Hristofor”, a fost hirotesit iconom stavrofor. Au mai primit distincţii: Emilia Scuturici, Daniel Șologon, Minerva Bâldea, prof. Șomița Mirela Komives, Horațiu‑Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Luminița Lucia Brustur Chirilă, arhitect Cristina Albu (Sin), inginer Dan Șoșa, Ancuța Bălteanu. De asemenea, alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire.

Din partea Instituției Prefectului Județul Cluj, prefectul Maria Forna a oferit distincția „Onoare pentru Cluj - 2025” pr. dr. Bogdan Chiorean și pr. Lorand‑Emanuel Komives.

Costurile aferente edificării şi dotării clădirii au fost acoperite exclusiv din donaţii şi sponsorizări. Centrul a fost conceput pe modelul unui spital care oferă asistență complexă (medicală, spirituală, socială și psihologică), în mod gratuit, copiilor cu boli cronice progresive, aflați în diverse stadii ale bolii, care fac improbabilă supraviețuirea până la vârsta adultă.