Simpozion de teologie dedicat Sfântului Dumitru Stăniloae în București

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București organizează în perioada 11‑12 noiembrie Simpozionul de teologie „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae - un nou rugător în cer”. Evenimentul cuprinde prelegeri susținute de cadrele didactice ale acestei instituții, profesori invitați, dar și prezentări realizate de studenții la master și doctorat ai facultății.

Mai multe informații despre acest eveniment academic ne‑a oferit părintele lect. univ. dr. Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

„În zilele de 11 și 12 noiembrie, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București organizează un simpozion științific dedicat Sfântului Preot Dumitru Stăniloae, o expoziție grafică și documentară pe care am realizat‑o în perteneriat cu Editurile Patriarhiei Române și cu Muzeul memorial «Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae» care funcționează la Parohia «Sfântul Gheorghe»‑Vechi din București. Simpozionul este o încercare a facultății de a păstra, cultiva și duce mai departe memoria și moștenirea Sfântului Dumitru Stăniloae, pentru că în calitate de cadru didactic la această facultate ne‑a lăsat o bogată moștenire teologică pe care trebuie să o prețuim așa cum se cuvine. Simpozionul este gândit să ofere posibilitatea atât cadrelor didactice, cât și masteranzilor și doctoranzilor să susțină prelegeri cu privire la aspecte din vasta teologie a Părintelui. În prima parte a zilei vor susține prelegeri colegi profesori de la facultatea de teologie, cu precădere din zona Teologiei Dogmatice, dar și câțiva profesori invitați, iar după‑amiază va fi rândul masteranzilor și doctoranzilor să prezinte rezultatele propriilor lor cercetări”, a spus părintele decan Cosmin Pricop.

Simpozionul a fost deschis prin o sesiune introductivă. După cuvântul de deschidere al părintelui decan Cosmin Pricop, conf. univ. dr. Adrian Lemeni, directorul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a punctat importanța acestui demers academic care nu este numai un act de cinstire, dar și de descoperire a căilor de dobândire a sfințeniei.

„Este important pentru noi să îl avem trecut în rândul sfinților pe Părintele Dumitru Stăniloae. Este o foarte mare încurajare pentru că ni se arată și nouă, celor de azi, inclusiv celor angajați în teologia academică, fie profesori, fie studenți, cu atât mai mult cu cât școala noastră doctorală poartă numele Părintelui profesor, că suntem chemați, indiferent de vremuri, la sfințenie și că sfințenia poate fi dobândită inclusiv prin teologia academică sau asumând cercetarea de tip academic, care poate fi transfigurată prin viață până la măsura sfințeniei. Este o datorie de suflet și noi suntem cei încurajați atunci când ne întâlnim nu doar pentru a genera anumite reflecții cu privire la teologia Părintelui. Plecând de la icoana Părintelui, trebuie să privim și spre motivul profund al teologie și la finalitatea ei. În aceste vremuri în care suntem tentați să privim spre neputințe, sau spre cele negative, e fundamental să privim spre lumina chipului lui Dumnezeu din oameni. Indiferent de vremuri, suntem chemați să privim către Mântuitorul Hristos ca spre «Lumina lumii», cum spunea Părintele Stăniloae, și mai ales nu numai să omagiem, ci prin viața noastră să încercăm să ne angajăm spre ceea ce înseamnă un model viu de teologie, așa cum este Părintele Dumitru Stăniloae”, a spus conf. univ. dr. Adrian Lemeni.

În cursul zilei de astăzi, 11 noiembrie, au susținut prelegeri pr. prof. dr. Sorin Șelaru, „Eclesiologia Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae”; conf. dr. Adrian Lemeni, „Repere apologetice în teologia Sfântului Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae”; prof. dr. Miron Bogdan, „Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae: mărturia unui medic”; prof. dr. Costea Munteanu, „Despre relevanța economică a teologiei Sfântului Dumitru Stăniloae”; pr. lect. dr. Cosmin Pricop, „Scurt tratat de ermineutică biblică ortodoxă al Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae”; pr. conf. dr. Gheorghe Holbea, „Amintiri despre Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae”; pr. prof. dr. Mihail Săsăujan, „Documente manuscris ale Sfântului Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae, identificate în Arhiepiscopia Sibiului cu privire la activitatea sa profesorală la Academia Teologică din Sibiu (1929‑1946)”.

Participanții la simpozion au vizitat Muzeul memorial „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” de la Parohia „Sfântul Gheorghe”‑Vechi din București.