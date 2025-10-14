Data: 14 Octombrie 2025

Episcopia Hușilor a organizat sâmbătă, 11 octombrie 2025, în colaborare cu Primăria Comunei Vutcani, Simpozionul Național „Mărturisitori sub teroarea atee. Profiluri vasluiene”, dedicat personalităților misionare de excepție care au activat în spațiul Episcopiei Hușilor în tumultuosul secol XX.

Evenimentul s‑a înscris în cadrul mai larg al „Anului comemorativ al duhovnicilor şi mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea” în Patriarhia Română.

Între aceste personalități au fost evidențiați Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu, Episcopul martir Grigorie Leu, frații Haralambie și Vasile Vasilache, originari din Vutcani, și arhimandritul Mina Dobzeu.

Evenimentul a fost prefațat de slujba de pomenire a membrilor familiei Vasilache: arhimandriții Vasile și Haralambie Vasilache, și preotul Gheorghe Vasilache și soția sa Aglaia, părinții lor - ctitorii bisericii din localitate, oficiată de Părintele Episcop Ignatie, la biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Vutcani.

În deschiderea evenimentului, un mesaj de bun-venit și despre importanța unei astfel de manifestări în Vutcani l‑a transmis doamna primar Silviana Bahrim.

Comunicarea Părintelui Episcop Ignatie s‑a intitulat: Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu - mistagog al „Liturghiei în inima lucrurilor”.

În cadrul simpozionului au fost susținute referate: prof. univ. dr. George Enache, de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați, care a avut o comunicare privind monahismul moldav în contextul decretului 410/1959; dr. Marius Vasileanu, profesor și cercetător din București, a vorbit despre personalitatea părinților Haralambie și Vasile Vasilache în contextul întâlnirilor Rugului Aprins; pr. dr. Robert Kovacs, redactor Radio Renașterea Cluj‑Napoca, a prezentat o temă privind personalitatea duhovnicească a părintelui Vasile Vasilache - coordonate biografice și perspective spirituale.

O mărturie personală, deosebit de consistentă, despre familia preoților Vasilache și pătimirile din partea regimului comunist, a oferit‑o domnul Laurențiu Vasilache, nepot al fraților Vasile și Haralambie Vasilache.

Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la Sectorul cultură, pictură și restaurare al Administrației Patriarhale, a avut o comunicare privind personalitatea duhovnicească a Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu - coordonate biografice și perspective spirituale; prof. Costin Clit, de la Colegiul „Cuza‑Vodă” din Huși, istoric și cercetător, a vorbit despre viața bisericească din județul Vaslui în perioada comunistă; iar arhim. Zaharia Curteanu, exarh al mănăstirilor din Episcopia Hușilor, a avut o comunicare privind rezistența creștină în timpul regimului comunist românesc: “Episcopul Grigorie Leu și Arhim. Mina Dobzeu”.

Evenimentul a fost moderat de părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural al Episcopiei Hușilor.

Cu prilejul acestei întâlniri, în semn de prețuire pentru lucrarea misionară deosebită pe care o împlinește, Părintele Episcop Ignatie a oferit domnului Marius Vasileanu Crucea Eparhială „Episcop Grigorie Leu” pentru mireni, cea mai înaltă distincție a Episcopiei Hușilor.