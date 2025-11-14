Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sinaxa preoților din Protopopiatul Bacău

Data: 14 Noiembrie 2025

În ziua de pomenire a Sfântului Ioan Gură de Aur, 150 de preoți din Protopopiatul Bacău s‑au întâlnit în sinaxă euharistică în biserica Parohiei Lazaret sub coordonarea preotului protopop Ciprian Eugen Ciuche, avându‑i în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim și pe Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul.

După citirea Evangheliei din această zi, cuvântul de învățătură a fost adresat preoților participanți de către preotul Eduard Vasile Cozma, paroh la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Bacău și cadru didactic de disciplina Dogmatică la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman.

Diaconul Bogdan Mihai Gabriel a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Cetățuia, Protopopiatul Moinești.

La finalul Sfintei Liturghii, trei preoți din Protopopiatul Bacău au fost hirotesiți în treapta de iconom stavrofor în semn de recunoștere a vredniciei de care au dat dovadă prin activitățile pastoral‑misionare, culturale și social‑filantropice desfășurate de‑a lungul timpului în comunitățile parohiale încredințate de ierarh.

Totodată, patru dintre teologii care au primit Sfânta Taină a Preoției în ultima perioadă de timp au fost hirotesiți în treapta de duhovnic pentru a răspunde nevoilor duhovnicești ale credincioșilor din parohiile unde își desfășoară activitatea misionară.

Cuvânt de învățătură a fost adresat preoților și de cei doi ierarhi, la finalul Sfintei Liturghii.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre bucuria întâlnirii preoților și ierarhilor în comuniune liturgică prezentând cele patru motivații ale organizării sinaxelor liturgice.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul le‑a vorbit credincioșilor despre bucuria participării ca delegat al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului la canonizarea Sfântului Cuvios Visarion de la Lainici, remarcând faptul că, între cei 16 sfinți canonizați anul acesta de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, doi sunt originari din zona Bacăului.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a fost rânduit ca un fragment din sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Visarion să fie oferit Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, acest fragment fiind adus de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul și așezat într‑o sfântă icoană spre venerare în această zi la evenimentul organizat la Lazaret.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corul „Episcop Melchisedec” al Protopopiatului Bacău, dirijat de preotul Andrei Ioan Antal.

 

