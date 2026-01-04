Slujbă arhierească în noaptea dintre ani la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

Data: 04 Ianuarie 2026

Miercuri, 31 decembrie, în Ajunul Anului Nou 2026, cei doi ierarhi ai Eparhiei Romanului și Bacăului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim și Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul, înconjurați de preoți din administrația eparhială și de preoții slujitori la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, au săvârşit slujba Acatistului Domnului Iisus Hristos, însoţită de rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului în anul ce a trecut şi de rugăciuni la intrarea în noul an.

În atmosfera festivă a acestei seri speciale de la sfârșit de an, cei doi ierarhi au înălțat rugăciuni de dezlegare pentru preoții și credincioșii prezenți, mijlocind pogorârea harului vindecător și curățitor, care aduce pace și speranță în suflete într‑un moment în care oamenii se angajează la schimbarea în bine a vieții, privind cu încredere spre noi începuturi.

În cuvântul adresat la finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a mulțumit credincioșilor prezenți în Catedrala Arhiepiscopală pentru faptul că au ales să petreacă în rugăciune noaptea dintre ani, adresându‑le îndemnul ca în anul 2026 să se străduiască să câștige mila și prezența lui Dumnezeu în viața lor, fiecare zi a existenței fiind un bun prilej de a alege calea îndumnezeirii.

Totodată, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a adresat câteva gânduri de apreciere a mesajului transmis prin poemul Urare poporului român, alcătuit de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim pentru momentul începutului de an și interpretat de membrii Corului psaltic „Diaconia”, precizând faptul că acesta conține în esență istoria formării și continuității poporului român din cele mai vechi timpuri și până în contemporaneitate. De asemenea, Preasfinția Sa a adresat îndemnuri credincioșilor romașcani pentru noul an, subliniind faptul că este potrivit ca orice început să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu, cu atât mai mult angajamentele asumate la început de an.