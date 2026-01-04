Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujbă arhierească în noaptea dintre ani la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

Slujbă arhierească în noaptea dintre ani la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 04 Ianuarie 2026

Miercuri, 31 decembrie, în Ajunul Anului Nou 2026, cei doi ierarhi ai Eparhiei Romanului și Bacăului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim și Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul, înconjurați de preoți din administrația eparhială și de preoții slujitori la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, au săvârşit slujba Acatistului Domnului Iisus Hristos, însoţită de rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului în anul ce a trecut şi de rugăciuni la intrarea în noul an.

În atmosfera festivă a acestei seri speciale de la sfârșit de an, cei doi ierarhi au înălțat rugăciuni de dezlegare pentru preoții și credincioșii prezenți, mijlocind pogorârea harului vindecător și curățitor, care aduce pace și speranță în suflete într‑un moment în care oamenii se angajează la schimbarea în bine a vieții, privind cu încredere spre noi începuturi.

În cuvântul adresat la finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a mulțumit credincioșilor prezenți în Catedrala Arhiepiscopală pentru faptul că au ales să petreacă în rugăciune noaptea dintre ani, adresându‑le îndemnul ca în anul 2026 să se străduiască să câștige mila și prezența lui Dumnezeu în viața lor, fiecare zi a existenței fiind un bun prilej de a alege calea îndumnezeirii.

Totodată, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a adresat câteva gânduri de apreciere a mesajului transmis prin poemul Urare poporului român, alcătuit de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim pentru momentul începutului de an și interpretat de membrii Corului psaltic „Diaconia”, precizând faptul că acesta conține în esență istoria formării și continuității poporului român din cele mai vechi timpuri și până în contemporaneitate. De asemenea, Preasfinția Sa a adresat îndemnuri credincioșilor romașcani pentru noul an, subliniind faptul că este potrivit ca orice început să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu, cu atât mai mult angajamentele asumate la început de an.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Teofil Trotușanul  -   IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului  -   Catedrala Arhiepiscopală din Roman
