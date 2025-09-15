Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujbă arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

Știri
Un articol de: Pr. Valentin Băltoi - 15 Septembrie 2025

În ziua de sărbătoare închinată Înălțării Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al aceleiași eparhii, au săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, în prezența credincioșilor romașcani.

Cu acest prilej, după rânduiala specifică acestei zile, a fost purtată în procesiune o sfântă cruce împodobită cu flori, din Sfântul Altar în mijlocul catedralei, iar la final, cei doi ierarhi au adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură despre semnificațiile istorice, liturgice și teologice ale semnului identității creștinilor.

În cuvântul adresat celor prezenți, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a făcut cunoscute semnificațiile istorice ale înălțării și arătării Sfintei Cruci în trei perioade diferite ale istoriei creștinismului din primele secole.

De asemenea, Preasfinția Sa a vorbit despre semnificațiile teologice ale acestor momente istorice care astăzi sunt reactualizate liturgic.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre modul în care, din lemn de ocară, crucea a devenit simbol al creștinismului și semn al identității creștinilor de‑a lungul timpului.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Diaconia al Catedralei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

 

 

