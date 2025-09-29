Slujbă de binecuvântare la Academia de Studii Economice din Capitală

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a participat astăzi, 29 septembrie, în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la inaugurarea unui nou imobil al Academiei de Studii Economice din București.

Momentul a coincis cu începutul noului an universitar, prilej cu care Preasfinția Sa a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor executate la noul edificiu universitar, prin stropire cu agheasmă și ungere cu untdelemn sfințit, precum și slujba de Te Deum pentru deschiderea anului universitar.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, conduși de arhid. Mihail Bucă.

La eveniment au participat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București; Cseke Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației; Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Bucureștiului, precum și cadre didactice și studenți ai facultății.

„În calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la momentul festiv de sfințire și inaugurare a acestui edificiu deosebit, necesar pentru buna desfășurare a procesului de învățământ în cadrul Academiei de Studii Economice și, totodată, o clădire reprezentativă pentru Capitala noastră, transmit domnului rector și tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect recunoștința noastră. Este remarcabil faptul că spațiul generos al intrării este împodobit cu un mozaic frumos, în culori luminoase, pline de speranță, care aduce o notă de inspirație și frumusețe. Sperăm ca această idee să fie preluată de la Catedrala Națională din București ce va fi decorată integral cu pictură în mozaic. Domnul rector, în calitate de delegat al credincioșilor din Arhiepiscopia Bucureștilor în Adunarea eparhială și cea Național Bisericească, a avut ocazia să admire mozaicurile de la catedrala istorică și de la Reședința și Palatul Patriarhal, iar experiența sa a fost o sursă valoroasă de inspirație. În cadrul ceremoniei, am rostit trei rugăciuni pentru sfințirea apei, sfințirea untdelemnului pentru binecuvântarea edificiului și o rugăciune specială pentru studenții, masteranzii și doctoranzii Academiei, la început de an universitar. Ne rugăm ca Dumnezeu să le lumineze mintea și să le întărească inima, să‑i ferească de orice ispită și să le insufle râvna de a folosi cu înțelepciune timpul petrecut în studii, pentru a deveni adevărați oameni de nădejde ai societății noastre. În aceste vremuri de incertitudine economică și financiară, societatea românească recunoaște importanța profesorilor și a celor care se pregătesc aici, căci soluțiile pentru provocările actuale pot veni doar de la specialiști în domeniul studiilor economice”, a spus Episcopul‑vicar patriarhal.

La începutul noului an universitar, prof. univ. dr. Nicolae Istudor a transmis un mesaj de mulțumire.

„Dorim să aducem recunoștință Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru delegarea Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul la acest moment festiv și Preasfinției Sale pentru oficierea slujbei de binecuvântare a noului imobil, precum și tuturor celor care au contribuit la realizarea inaugurării acestui corp de clădire. Universitatea marchează un moment istoric prin inaugurarea Clădirii «Mihai Eminescu», un proiect așteptat de peste 15 ani, inițiat de fostul rector Ion Gheorghe Roșca. După un amplu proces de consolidare, reabilitare și modernizare, clădirea devine un reper ultramodern în campusul nostru din inima Bucureștiului. Clădirea dispune acum de 18 săli de seminar, 6 săli de curs, 8 amfiteatre, 34 de laboratoare, 6 centre de cercetare și o sală multifuncțională, oferind studenților și cadrelor didactice spații moderne pentru educație și cercetare”, a subliniat rectorul.

De asemenea, ministrul Cseke Attila a evidențiat importanța acestui moment pentru Academia de Studii Economice din București: „Această investiție a statului român, în valoare de 32 de milioane de euro alocați din bugetul de stat, reprezintă mai mult decât o simplă lucrare de consolidare și modernizare. Ea este un angajament ferm pentru viitorul educației. Am reușit să redăm Academiei de Studii Economice un spațiu universitar la standarde moderne, de secol XXI, care oferă condiții demne pentru pregătirea noilor generații. Educația rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României. Chiar și în perioade financiare dificile, vom continua să orientăm resursele către investiții în școală, universități și infrastructura educațională, alături de domeniul sănătății. Suntem convinși că aceste investiții nu sunt doar cheltuieli, ci repere solide pentru dezvoltarea societății și pentru formarea resursei umane de care România are nevoie. Vă doresc tuturor, studenților și profesorilor să valorificați aceste noi spații de studiu și cercetare. Să fie locul unde se formează competențe, se nasc idei și se pregătesc cei mai buni economiști și finanțiști ai țării, care să ducă România înainte”.

La finalul evenimentului, primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a subliniat rolul esențial al investițiilor în educație și sănătate: „Știm ce avem de făcut, putem să prioritizăm și vom prioritiza în continuare investiții în domenii strategice, în primul rând în educație și sănătate. Vă doresc tuturor să vă bucurați de această clădire, să vă aducă amintiri frumoase peste ani și profesorilor le doresc să pregătească cei mai buni economiști și finanțiști ai țării. Vom continua să reconvertim această zonă și să oferim studenților și bucureștenilor spații moderne. Suntem și vom rămâne parteneri loiali ai mediului universitar, așa cum am fost și în trecut. Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru acest oraș și vă doresc mult succes în continuare. Educația este temelia pe care se construiește viitorul unei societăți puternice și responsabile. Investind în școală și universitate, investim direct în generațiile care vor conduce România de mâine”.

Noua clădire va găzdui spații destinate activităților didactice, de cercetare și administrative din cadrul Academiei de Studii Economice.