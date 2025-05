Slujire a Episcopului Hușilor în Parohia Galda de Jos, Alba

Data: 06 Mai 2025

Duminică, 4 mai 2025, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, Sfânta Liturghie, în Parohia „Nașterea Maicii Domnului”, Galda de Jos, județul Alba.

Alături de Preasfinția Sa a slujit și părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, președintele Asociației „Filantropia Ortodoxă Huși”. Cu prilejul acestui popas duhovnicesc în localitatea Galda de Jos, ierarhul Hușilor a oficiat și slujba de mulțumire la împlinirea a 25 de ani de căsnicie, „nunta de argint”, pentru părintele Vladimir Beregoi și soția sa, Maria.

În omilia rostită după citirea fragmentului evanghelic din cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie a evidențiat curajul femeilor mironosițe, atitudine izvorâtă din iubirea pe care o aveau față de Domnul Hristos, arătând că ceea ce aduce liniște în viața omului este împletirea armonioasă dintre rațiune și emoție: „Evanghelia este cea care ne confirmă faptul că femeile au fost mult mai raționale decât bărbații. Am putea spune că Apostolii au fost mai mult pradă emoțiilor și fricilor, de aceea s‑au și ascuns în foișorul de sus și stăteau acolo, cu un sentiment de înfrigurare. Femeile au avut un echilibru extraordinar și au unit rațiunea cu ceea ce simțeau, cu emoția. Am putea să le numim pe femeile mironosițe «primele isihaste», pentru că isihasmul avea ca și nerv central preocuparea de a găsi o armonizare între minte și inimă. (...) Dacă noi am avea aceeași iubire, curaj, echilibru extraordinar și frumusețe a sufletului ca femeile mironosițe, cred că ne‑am trăi mult mai frumos credința. Un mitropolit libanez a spus o vorbă foarte frumoasă: «Spune‑mi ce gândești despre femeie, ca să‑ți spun cine ești»”.