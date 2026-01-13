Slujire arhierească în Parohia „Buna Vestire” Oradea

În Duminica după Arătarea Dumnezeiască de la Iordan, 11 ianuarie, a Începutului propovăduirii Domnului, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie la biserica Parohiei „Buna Vestire”‑Oradea.

La sfânta slujbă, s‑a dat citire fragmentului mateian care relatează debutul lucrării învățătorești publice a Domnului Iisus Hristos (Matei 4, 12‑17), Care Se îndreaptă către ținuturile de dincolo de Iordanul sfințit în urma descoperirii Preasfintei Treimi, în pământurile îndoielnice - pentru poporul Israel - ale lui Zabulon și Neftali, numite peiorativ „Galileea neamurilor”. În continuarea evocării evanghelice, ierarhul a ținut un cuvânt de folos duhovnicesc în care a adus în atenția credincioșilor îndemnul mântuitor și pregătitor al nevoii imperioase de a ne schimba felul de a gândi și de a fi, în vederea primenirii adecvate pentru grandoarea celor pregătite nouă de Mântuitorul Hristos: apropierea Împărăției lui Dumnezeu și chiar pregustarea cerească a celor viitoare încă de aici, de pe pământ: „Duminica după Botezul Domnului marchează începutul propovăduirii Domnului prin îndemnul și, totodată, vestea cea mare. Îndemnul este «pocăiți‑vă» și vestea cea mare este «că s‑a apropiat Împărăția cerurilor!». (...) Vestea cea mare este că Împărăția s‑a apropiat, este deja aici! Chiar în lăuntrul nostru!”.

Preotul paroh Ioan‑Ciprian Balint, consilier canonico‑juridic la Centrul eparhial, a mulțumit Episcopului Oradiei pentru binecuvântarea arhierească dăruită comunității parohiale chiar la început de an civil, dorindu‑i să aibă parte de ani mulți și binecuvântați, inspirație și înțelepciune în arhipăstorirea sufletelor încredințate spre călăuzire duhovnicească, slujire sfântă în care va împlini curând 19 ani.