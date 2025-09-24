Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujire arhierească în Parohia Gepiu Colonie, Oradea

Slujire arhierească în Parohia Gepiu Colonie, Oradea

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 24 Septembrie 2025

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a binecuvântat și sfințit lucrările de înnoire exterioară de la biserica Parohiei Gepiu Colonie, Protopopiatul Tinca, şi a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în lăcașul de cult al enoriei, închinat Sfântului Ierarh Nicolae și Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

Ierarhul a evidențiat în cuvântul de învăţătură că însăși condiția creștinului este o viață asumată prin jertfă, smerenie, fidelitate și mărturisire; o viață trăită sub semnul Crucii, în lumina Învierii.

„Condiția creștinului este strâns legată de Mântuitorul său și Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos. Condiția creștinului este strâns legată de cruce, de sacrificiu, de răstignire. Creștinii trăiesc ca niște sacrificați pentru lume, din dragoste pentru Hristos, Care este răstignit în noi și Își poartă Crucea în noi până la sfârșitul veacurilor - acesta este idealul nostru și așa trebuie să trăim și să ne comportăm în lume. Așadar, noi, creștinii, suntem ai lui Hristos și trebuie să rămânem ai lui Hristos - ceea ce înseamnă că trebuie să ne purtăm cu demnitate crucea, să ne acceptăm condiția de răstigniți pentru păcatele noastre și pentru păcatele lumii”, a spus Părintele Episcop Sofronie.

Ierarhul l‑a hirotesit pe pr. paroh Cristian‑Daniel Hârca întru iconom stravrofor, ca semn al recunoașterii și prețuirii lucrării pastoral‑misionare și administrative pilduitoare.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei  -   Protopopiatul Tinca
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri