Slujire arhierească în Parohia Gepiu Colonie, Oradea

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a binecuvântat și sfințit lucrările de înnoire exterioară de la biserica Parohiei Gepiu Colonie, Protopopiatul Tinca, şi a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în lăcașul de cult al enoriei, închinat Sfântului Ierarh Nicolae și Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

Ierarhul a evidențiat în cuvântul de învăţătură că însăși condiția creștinului este o viață asumată prin jertfă, smerenie, fidelitate și mărturisire; o viață trăită sub semnul Crucii, în lumina Învierii.

„Condiția creștinului este strâns legată de Mântuitorul său și Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos. Condiția creștinului este strâns legată de cruce, de sacrificiu, de răstignire. Creștinii trăiesc ca niște sacrificați pentru lume, din dragoste pentru Hristos, Care este răstignit în noi și Își poartă Crucea în noi până la sfârșitul veacurilor - acesta este idealul nostru și așa trebuie să trăim și să ne comportăm în lume. Așadar, noi, creștinii, suntem ai lui Hristos și trebuie să rămânem ai lui Hristos - ceea ce înseamnă că trebuie să ne purtăm cu demnitate crucea, să ne acceptăm condiția de răstigniți pentru păcatele noastre și pentru păcatele lumii”, a spus Părintele Episcop Sofronie.

Ierarhul l‑a hirotesit pe pr. paroh Cristian‑Daniel Hârca întru iconom stravrofor, ca semn al recunoașterii și prețuirii lucrării pastoral‑misionare și administrative pilduitoare.