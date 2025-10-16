Slujire arhierească în Parohia Sfintei Cuvioase Parascheva din Oradea

La sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva cea Nouă de la Iași, marți, 14 octombrie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la parohia orădeană „Sfânta Vineri”, în biserica aflată sub ocrotirea Cuvioasei din Epivata Traciei, unde se păstrează unul dintre veșmintele cu care au fost îmbrăcate sfintele ei moaște.

Ierarhul a arătat, prin pilda vieții Sfintei Cuvioase, cum chemarea la urmarea lui Hristos și la purtarea Crucii cu demnitate își găsesce ilustrarea iconică în Taina nuntirii mistice a sufletului cu Mirele ceresc, unde lepădarea de sine devine poarta adevăratei viețuiri întru lumina Iubirii dumnezeiești.

„Cuvioasa Parascheva este o sfântă mult iubită de poporul nostru, încă din vechime. (...) Sfânta Parascheva se numără între cetele sfintelor femei cuvioase, adică a femeilor care au ales să părăsească lumea pentru a petrece împreună cu Dumnezeu cât mai mult timp, printr‑o legătură specială de rugăciune și de dedicare a întregii vieți, de afierosire a vieții lor Mirelui sufletelor noastre, Domnul nostru Iisus Hristos”, a spus Preasfinţitul Părinte Sofronie.

În cadrul dumnezeieștii slujbe, Episcopul Oradiei, preoții și diaconii s‑au rugat pentru odihna și mântuirea ctitorilor și binefăcătorilor bisericii. Ierarhul l‑a hirotonit preot pe diaconul Laurențiu‑Mihail Cucui pentru Parohia Călățea, Protopopiatul Oradea, iar pe tânărul teolog David‑Cristian Biro l‑a hirotonit întru diacon pentru biserica Parohiei Curtuișeni, Protopopiatul Marghita.

Pr. paroh Ștefan‑Alexandru Lakatos, cadru didactic la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, a rostit câteva gânduri de recunoștință adresate ierarhului pentru bucuria slujirii împreună, în ziua hramului, binecuvântând și întărind duhovnicește comunitatea enoriei încredințate spre păstorire.