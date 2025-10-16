Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească în Parohia Sfintei Cuvioase Parascheva din Oradea

Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 16 Octombrie 2025

La sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva cea Nouă de la Iași, marți, 14 octombrie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la parohia orădeană „Sfânta Vineri”, în biserica aflată sub ocrotirea Cuvioasei din Epivata Traciei, unde se păstrează unul dintre veșmintele cu care au fost îmbrăcate sfintele ei moaște.

Ierarhul a arătat, prin pilda vieții Sfintei Cuvioase, cum chemarea la urmarea lui Hristos și la purtarea Crucii cu demnitate își găsesce ilustrarea iconică în Taina nuntirii mistice a sufletului cu Mirele ceresc, unde lepădarea de sine devine poarta adevăratei viețuiri întru lumina Iubirii dumnezeiești.

„Cuvioasa Parascheva este o sfântă mult iubită de poporul nostru, încă din vechime. (...) Sfânta Parascheva se numără între cetele sfintelor femei cuvioase, adică a femeilor care au ales să părăsească lumea pentru a petrece împreună cu Dumnezeu cât mai mult timp, printr‑o legătură specială de rugăciune și de dedicare a întregii vieți, de afierosire a vieții lor Mirelui sufletelor noastre, Domnul nostru Iisus Hristos”, a spus Preasfinţitul Părinte Sofronie.

În cadrul dumnezeieștii slujbe, Episcopul Oradiei, preoții și diaconii s‑au rugat pentru odihna și mântuirea ctitorilor și binefăcătorilor bisericii. Ierarhul l‑a hirotonit preot pe diaconul Laurențiu‑Mihail Cucui pentru Parohia Călățea, Protopopiatul Oradea, iar pe tânărul teolog David‑Cristian Biro l‑a hirotonit întru diacon pentru biserica Parohiei Curtuișeni, Protopopiatul Marghita.

Pr. paroh Ștefan‑Alexandru Lakatos, cadru didactic la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, a rostit câteva gânduri de recunoștință adresate ierarhului pentru bucuria slujirii împreună, în ziua hramului, binecuvântând și întărind duhovnicește comunitatea enoriei încredințate spre păstorire.

 

