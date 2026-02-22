Slujire arhierească la Mănăstirea Bărboi din Iași

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, a Lăsatului sec de brânză, 22 februarie, credincioșii ieșeni au participat la Sfânta Liturghie săvârșită la Mănăstirea Bărboi de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei, ierarhul a subliniat că postul este, înainte de toate, o chemare la o cunoaștere mai deplină a Domnului, o invitație la trezvie și la așezarea păcii în adâncul sufletelor noastre:

„Chemarea postului este chemarea de a‑L cunoaște mai deplin pe Domnul, de a trăi cu atenție și de a face pace în sufletele noastre. Iar Evanghelia de astăzi ne pune înainte și o altă treaptă, o altă renunțare: treapta iertării. O renunțare la dreptatea noastră, o renunțare la ceea ce ni se cuvine atunci când am fost nedreptățiți; o renunțare nu din slăbiciune, nu din frica unei confruntări, nu pentru că ne‑ar plăcea să fim nedreptățiți, ci o renunțare din credință - o înțelegere că, atunci când îl iert pe cel de lângă mine, Domnul Însuși lucrează și în sufletul meu o mai mare dreptate, iar în sufletul lui, o vindecare.

Răul din această lume se poate împuțina atunci când noi alegem să nu‑l creștem, revendicându‑ne dreptatea și trăind în neiertare. Iertarea, așadar, este ea însăși un pas spre pacea sufletească, spre pacea noastră cu Dumnezeu. De aceea, duminica de astăzi se numește și Duminica Iertării, pentru că intrăm în post cu acest gând: de a dobândi pacea sufletească, de a dobândi împăcarea cu Dumnezeu, de a dobândi atenția pe care, dacă ar fi avut‑o Adam și Eva, nu ar fi căzut - atenția de a deosebi între glasul amăgitorului și glasul Domnului.

Și atunci când omul urmează pe deplin glasul lui Dumnezeu și Îl ascultă, precum fericit ar fi fost tânărul cel bogat dacă ar fi ascultat, atunci se împlinește în el făgăduința pe care El a dat‑o: «Fericiți sunt toți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc»”.